Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 отзывов
110 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -67%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 716
Прибыльных трейдов:
542 (19.95%)
Убыточных трейдов:
2 174 (80.04%)
Лучший трейд:
89.16 USD
Худший трейд:
-30.38 USD
Общая прибыль:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
Общий убыток:
-5 676.28 USD (12 037 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (78.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
30.49%
Макс. загрузка депозита:
27.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
1 054 (38.81%)
Коротких трейдов:
1 662 (61.19%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
10.09 USD
Средний убыток:
-2.61 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-107.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.29 USD (45)
Прирост в месяц:
-24.72%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.35 USD
Максимальная:
709.81 USD (46.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.72% (708.59 USD)
По эквити:
3.74% (6.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 865
BTCUSD 546
USOIL 479
XAUUSD 403
DE30 120
EURUSD 42
USDJPY 39
JP225 37
DXY 24
USDCHF 22
AUDCAD 20
NZDJPY 20
AUDJPY 17
EURNZD 14
AUDUSD 12
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
EURAUD 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 169
BTCUSD -106
USOIL -138
XAUUSD -207
DE30 -52
EURUSD 7
USDJPY 41
JP225 60
DXY 3
USDCHF 30
AUDCAD 19
NZDJPY -2
AUDJPY -6
EURNZD 8
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
EURAUD -5
GBPJPY 19
GBPUSD -2
NZDUSD 0
USDCAD -3
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 34K
BTCUSD -1.3M
USOIL -5.5K
XAUUSD -195K
DE30 -1.7K
EURUSD 329
USDJPY 1.3K
JP225 16K
DXY 290
USDCHF 1.1K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY -79
EURNZD 182
AUDUSD -53
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
EURAUD -290
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
NZDUSD -242
USDCAD -447
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.16 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 45
Макс. прибыль в серии: +78.72 USD
Макс. убыток в серии: -107.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Eightcap-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.05 × 19
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
FusionMarkets-Live
1.07 × 386
RoboForex-ECN
1.33 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
Нет отзывов
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 16:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Engineer Trader
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
331
USD
110
0%
2 716
19%
30%
0.96
-0.08
USD
85%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.