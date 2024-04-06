- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 716
Прибыльных трейдов:
542 (19.95%)
Убыточных трейдов:
2 174 (80.04%)
Лучший трейд:
89.16 USD
Худший трейд:
-30.38 USD
Общая прибыль:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
Общий убыток:
-5 676.28 USD (12 037 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (78.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
30.49%
Макс. загрузка депозита:
27.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
1 054 (38.81%)
Коротких трейдов:
1 662 (61.19%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
10.09 USD
Средний убыток:
-2.61 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-107.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.29 USD (45)
Прирост в месяц:
-24.72%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
206.35 USD
Максимальная:
709.81 USD (46.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.72% (708.59 USD)
По эквити:
3.74% (6.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|865
|BTCUSD
|546
|USOIL
|479
|XAUUSD
|403
|DE30
|120
|EURUSD
|42
|USDJPY
|39
|JP225
|37
|DXY
|24
|USDCHF
|22
|AUDCAD
|20
|NZDJPY
|20
|AUDJPY
|17
|EURNZD
|14
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|GBPCHF
|5
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|NZDCHF
|3
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|169
|BTCUSD
|-106
|USOIL
|-138
|XAUUSD
|-207
|DE30
|-52
|EURUSD
|7
|USDJPY
|41
|JP225
|60
|DXY
|3
|USDCHF
|30
|AUDCAD
|19
|NZDJPY
|-2
|AUDJPY
|-6
|EURNZD
|8
|AUDUSD
|-7
|EURGBP
|-4
|EURJPY
|-10
|GBPCHF
|8
|EURAUD
|-5
|GBPJPY
|19
|GBPUSD
|-2
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|-3
|AUDCHF
|-6
|CHFJPY
|-4
|NZDCHF
|-3
|CADCHF
|-2
|GBPAUD
|-3
|AUDNZD
|-3
|CADJPY
|-1
|EURCHF
|-3
|GBPCAD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|34K
|BTCUSD
|-1.3M
|USOIL
|-5.5K
|XAUUSD
|-195K
|DE30
|-1.7K
|EURUSD
|329
|USDJPY
|1.3K
|JP225
|16K
|DXY
|290
|USDCHF
|1.1K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|-79
|EURNZD
|182
|AUDUSD
|-53
|EURGBP
|-272
|EURJPY
|-306
|GBPCHF
|781
|EURAUD
|-290
|GBPJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-161
|NZDUSD
|-242
|USDCAD
|-447
|AUDCHF
|-75
|CHFJPY
|-445
|NZDCHF
|-182
|CADCHF
|-112
|GBPAUD
|-427
|AUDNZD
|-152
|CADJPY
|-178
|EURCHF
|-247
|GBPCAD
|-149
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.16 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 45
Макс. прибыль в серии: +78.72 USD
Макс. убыток в серии: -107.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.05 × 19
|
Exness-MT5Real2
|0.24 × 21
|
PurpleTrading-Live
|0.29 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.44 × 161
|
GoMarkets-Live
|0.80 × 174
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 386
|
RoboForex-ECN
|1.33 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.34 × 169
|
Exness-MT5Real15
|1.40 × 1775
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.43 × 300
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.65 × 212
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 8
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|2.46 × 28
