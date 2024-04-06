SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Engineer Trader
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 avis
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -51%
Exness-MT5Real15
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 275
Bénéfice trades:
470 (20.65%)
Perte trades:
1 805 (79.34%)
Meilleure transaction:
89.16 USD
Pire transaction:
-30.38 USD
Bénéfice brut:
4 706.75 USD (9 401 564 pips)
Perte brute:
-4 758.32 USD (10 651 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (78.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
31.51%
Charge de dépôt maximale:
27.30%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
897 (39.43%)
Courts trades:
1 378 (60.57%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
10.01 USD
Perte moyenne:
-2.64 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-107.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-107.29 USD (45)
Croissance mensuelle:
-20.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.70 USD
Maximal:
555.03 USD (36.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.48% (427.03 USD)
Par fonds propres:
3.74% (6.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 723
BTCUSD 462
USOIL 417
XAUUSD 340
DE30 90
EURUSD 37
DXY 24
USDCHF 22
USDJPY 21
AUDCAD 20
NZDJPY 17
AUDJPY 15
EURNZD 14
JP225 10
AUDUSD 9
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
EURAUD 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 143
BTCUSD -89
USOIL -95
XAUUSD -85
DE30 -25
EURUSD 13
DXY 3
USDCHF 30
USDJPY 55
AUDCAD 19
NZDJPY 6
AUDJPY 1
EURNZD 8
JP225 -2
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
GBPJPY 19
GBPUSD -2
EURAUD -2
USDCAD -3
NZDUSD -4
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 34K
BTCUSD -1.2M
USOIL -3.3K
XAUUSD -75K
DE30 561
EURUSD 435
DXY 290
USDCHF 1.1K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.8K
AUDJPY 167
EURNZD 182
JP225 -1.4K
AUDUSD -57
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
EURAUD -174
USDCAD -447
NZDUSD -326
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.16 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +78.72 USD
Perte consécutive maximale: -107.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.05 × 19
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
RoboForex-ECN
1.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 207
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
Tickmill-Live
4.83 × 36
Coinexx-Live
6.69 × 48
7 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Engineer Trader
30 USD par mois
-51%
0
0
USD
485
USD
97
0%
2 275
20%
32%
0.98
-0.02
USD
83%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.