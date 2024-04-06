SegnaliSezioni
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

Abdulbaree Yusoh
0 recensioni
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -51%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 275
Profit Trade:
470 (20.65%)
Loss Trade:
1 805 (79.34%)
Best Trade:
89.16 USD
Worst Trade:
-30.38 USD
Profitto lordo:
4 706.75 USD (9 401 564 pips)
Perdita lorda:
-4 758.32 USD (10 651 760 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
31.51%
Massimo carico di deposito:
27.30%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
897 (39.43%)
Short Trade:
1 378 (60.57%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-107.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.29 USD (45)
Crescita mensile:
-20.70%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.70 USD
Massimale:
555.03 USD (36.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.48% (427.03 USD)
Per equità:
3.74% (6.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 723
BTCUSD 462
USOIL 417
XAUUSD 340
DE30 90
EURUSD 37
DXY 24
USDCHF 22
USDJPY 21
AUDCAD 20
NZDJPY 17
AUDJPY 15
EURNZD 14
JP225 10
AUDUSD 9
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
EURAUD 4
USDCAD 3
NZDUSD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 143
BTCUSD -89
USOIL -95
XAUUSD -85
DE30 -25
EURUSD 13
DXY 3
USDCHF 30
USDJPY 55
AUDCAD 19
NZDJPY 6
AUDJPY 1
EURNZD 8
JP225 -2
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
GBPJPY 19
GBPUSD -2
EURAUD -2
USDCAD -3
NZDUSD -4
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 34K
BTCUSD -1.2M
USOIL -3.3K
XAUUSD -75K
DE30 561
EURUSD 435
DXY 290
USDCHF 1.1K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.8K
AUDJPY 167
EURNZD 182
JP225 -1.4K
AUDUSD -57
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
EURAUD -174
USDCAD -447
NZDUSD -326
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.16 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +78.72 USD
Massima perdita consecutiva: -107.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.05 × 19
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
RoboForex-ECN
1.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 207
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
Tickmill-Live
4.83 × 36
Coinexx-Live
6.69 × 48
7 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.04.17 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Engineer Trader
30USD al mese
-51%
0
0
USD
485
USD
97
0%
2 275
20%
32%
0.98
-0.02
USD
83%
1:500
