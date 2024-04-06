- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 275
Profit Trade:
470 (20.65%)
Loss Trade:
1 805 (79.34%)
Best Trade:
89.16 USD
Worst Trade:
-30.38 USD
Profitto lordo:
4 706.75 USD (9 401 564 pips)
Perdita lorda:
-4 758.32 USD (10 651 760 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
31.51%
Massimo carico di deposito:
27.30%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
897 (39.43%)
Short Trade:
1 378 (60.57%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
10.01 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-107.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.29 USD (45)
Crescita mensile:
-20.70%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.70 USD
Massimale:
555.03 USD (36.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.48% (427.03 USD)
Per equità:
3.74% (6.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|723
|BTCUSD
|462
|USOIL
|417
|XAUUSD
|340
|DE30
|90
|EURUSD
|37
|DXY
|24
|USDCHF
|22
|USDJPY
|21
|AUDCAD
|20
|NZDJPY
|17
|AUDJPY
|15
|EURNZD
|14
|JP225
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURAUD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|NZDCHF
|3
|CADCHF
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|143
|BTCUSD
|-89
|USOIL
|-95
|XAUUSD
|-85
|DE30
|-25
|EURUSD
|13
|DXY
|3
|USDCHF
|30
|USDJPY
|55
|AUDCAD
|19
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|8
|JP225
|-2
|AUDUSD
|-7
|EURGBP
|-4
|EURJPY
|-10
|GBPCHF
|8
|GBPJPY
|19
|GBPUSD
|-2
|EURAUD
|-2
|USDCAD
|-3
|NZDUSD
|-4
|AUDCHF
|-6
|CHFJPY
|-4
|NZDCHF
|-3
|CADCHF
|-2
|GBPAUD
|-3
|AUDNZD
|-3
|CADJPY
|-1
|EURCHF
|-3
|GBPCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|34K
|BTCUSD
|-1.2M
|USOIL
|-3.3K
|XAUUSD
|-75K
|DE30
|561
|EURUSD
|435
|DXY
|290
|USDCHF
|1.1K
|USDJPY
|1.9K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDJPY
|1.8K
|AUDJPY
|167
|EURNZD
|182
|JP225
|-1.4K
|AUDUSD
|-57
|EURGBP
|-272
|EURJPY
|-306
|GBPCHF
|781
|GBPJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-161
|EURAUD
|-174
|USDCAD
|-447
|NZDUSD
|-326
|AUDCHF
|-75
|CHFJPY
|-445
|NZDCHF
|-182
|CADCHF
|-112
|GBPAUD
|-427
|AUDNZD
|-152
|CADJPY
|-178
|EURCHF
|-247
|GBPCAD
|-149
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.16 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +78.72 USD
Massima perdita consecutiva: -107.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.05 × 19
|
PurpleTrading-Live
|0.29 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.44 × 161
|
GoMarkets-Live
|0.80 × 174
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.32 × 167
|
Exness-MT5Real15
|1.40 × 1775
|
RoboForex-ECN
|1.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.43 × 300
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.68 × 207
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real31
|2.32 × 74
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 83
|
Tickmill-Live
|4.83 × 36
|
Coinexx-Live
|6.69 × 48
Non ci sono recensioni
