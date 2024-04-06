SinaisSeções
Abdulbaree Yusoh

Engineer Trader

0 comentários
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -67%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 716
Negociações com lucro:
542 (19.95%)
Negociações com perda:
2 174 (80.04%)
Melhor negociação:
89.16 USD
Pior negociação:
-30.38 USD
Lucro bruto:
5 469.93 USD (10 625 660 pips)
Perda bruta:
-5 676.28 USD (12 037 340 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (78.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
126.65 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
30.49%
Depósito máximo carregado:
27.30%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
1 054 (38.81%)
Negociações curtas:
1 662 (61.19%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
10.09 USD
Perda média:
-2.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-107.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.29 USD (45)
Crescimento mensal:
-24.72%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
206.35 USD
Máximo:
709.81 USD (46.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.72% (708.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.74% (6.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 865
BTCUSD 546
USOIL 479
XAUUSD 403
DE30 120
EURUSD 42
USDJPY 39
JP225 37
DXY 24
USDCHF 22
AUDCAD 20
NZDJPY 20
AUDJPY 17
EURNZD 14
AUDUSD 12
EURGBP 7
EURJPY 6
GBPCHF 5
EURAUD 5
GBPJPY 4
GBPUSD 4
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
CHFJPY 3
NZDCHF 3
CADCHF 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
CADJPY 1
EURCHF 1
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 169
BTCUSD -106
USOIL -138
XAUUSD -207
DE30 -52
EURUSD 7
USDJPY 41
JP225 60
DXY 3
USDCHF 30
AUDCAD 19
NZDJPY -2
AUDJPY -6
EURNZD 8
AUDUSD -7
EURGBP -4
EURJPY -10
GBPCHF 8
EURAUD -5
GBPJPY 19
GBPUSD -2
NZDUSD 0
USDCAD -3
AUDCHF -6
CHFJPY -4
NZDCHF -3
CADCHF -2
GBPAUD -3
AUDNZD -3
CADJPY -1
EURCHF -3
GBPCAD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 34K
BTCUSD -1.3M
USOIL -5.5K
XAUUSD -195K
DE30 -1.7K
EURUSD 329
USDJPY 1.3K
JP225 16K
DXY 290
USDCHF 1.1K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY -79
EURNZD 182
AUDUSD -53
EURGBP -272
EURJPY -306
GBPCHF 781
EURAUD -290
GBPJPY 2.3K
GBPUSD -161
NZDUSD -242
USDCAD -447
AUDCHF -75
CHFJPY -445
NZDCHF -182
CADCHF -112
GBPAUD -427
AUDNZD -152
CADJPY -178
EURCHF -247
GBPCAD -149
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.16 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 45
Máximo lucro consecutivo: +78.72 USD
Máxima perda consecutiva: -107.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
Eightcap-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.05 × 19
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
PurpleTrading-Live
0.29 × 7
Exness-MT5Real8
0.44 × 161
GoMarkets-Live
0.80 × 174
FusionMarkets-Live
1.07 × 386
RoboForex-ECN
1.33 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
Exness-MT5Real15
1.40 × 1775
ICMarketsSC-MT5-4
1.43 × 300
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 212
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 6
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
28 mais ...
Sem comentários
