Jin Bai

Multi EAs

Jin Bai
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22 739
Kârla kapanan işlemler:
16 907 (74.35%)
Zararla kapanan işlemler:
5 832 (25.65%)
En iyi işlem:
306.50 USD
En kötü işlem:
-672.74 USD
Brüt kâr:
51 233.84 USD (18 022 576 pips)
Brüt zarar:
-44 477.46 USD (2 506 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (247.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 446.83 USD (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
10 529 (46.30%)
Satış işlemleri:
12 210 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-270.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 536.51 USD (16)
Aylık büyüme:
4.72%
Yıllık tahmin:
57.68%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
4 176.22 USD (40.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.06% (2 450.12 USD)
Varlığa göre:
51.15% (4 981.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12921
AUDCAD 1461
NZDCAD 1321
EURUSD 1307
USDCAD 1184
GBPUSD 1038
AUDNZD 992
AUDUSD 760
NZDUSD 320
USDJPY 304
GBPCHF 294
EURGBP 176
EURAUD 150
CHFJPY 116
EURCHF 82
USDCHF 64
BTCUSD 37
GBPAUD 12
GBPCAD 9
CADJPY 5
AUDJPY 4
GBPJPY 3
NZDCHF 2
GBPNZD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4K
AUDCAD 1.4K
NZDCAD 590
EURUSD -953
USDCAD 598
GBPUSD 502
AUDNZD 423
AUDUSD 858
NZDUSD 55
USDJPY 61
GBPCHF 226
EURGBP -497
EURAUD 174
CHFJPY -397
EURCHF -226
USDCHF 71
BTCUSD 139
GBPAUD 90
GBPCAD -1
CADJPY -18
AUDJPY 37
GBPJPY 8
NZDCHF -52
GBPNZD 6
EURNZD 3
AUDCHF 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 218K
AUDCAD 93K
NZDCAD 48K
EURUSD -6.8K
USDCAD 22K
GBPUSD 40K
AUDNZD 13K
AUDUSD 17K
NZDUSD -1.2K
USDJPY 794
GBPCHF 13K
EURGBP 8.2K
EURAUD 23K
CHFJPY -22K
EURCHF -3.2K
USDCHF 1.1K
BTCUSD 22K
GBPAUD 1.4K
GBPCAD 333
CADJPY 58
AUDJPY 508
GBPJPY 233
NZDCHF -72
GBPNZD 79
EURNZD 43
AUDCHF 22
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +306.50 USD
En kötü işlem: -673 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +247.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10641
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.92 × 52
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 daha fazla...
multi EAs
İnceleme yok
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 21:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 00:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.03 23:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
