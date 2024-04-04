- Büyüme
İşlemler:
22 739
Kârla kapanan işlemler:
16 907 (74.35%)
Zararla kapanan işlemler:
5 832 (25.65%)
En iyi işlem:
306.50 USD
En kötü işlem:
-672.74 USD
Brüt kâr:
51 233.84 USD (18 022 576 pips)
Brüt zarar:
-44 477.46 USD (2 506 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (247.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 446.83 USD (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
10 529 (46.30%)
Satış işlemleri:
12 210 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-270.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 536.51 USD (16)
Aylık büyüme:
4.72%
Yıllık tahmin:
57.68%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
4 176.22 USD (40.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.06% (2 450.12 USD)
Varlığa göre:
51.15% (4 981.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12921
|AUDCAD
|1461
|NZDCAD
|1321
|EURUSD
|1307
|USDCAD
|1184
|GBPUSD
|1038
|AUDNZD
|992
|AUDUSD
|760
|NZDUSD
|320
|USDJPY
|304
|GBPCHF
|294
|EURGBP
|176
|EURAUD
|150
|CHFJPY
|116
|EURCHF
|82
|USDCHF
|64
|BTCUSD
|37
|GBPAUD
|12
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|1.4K
|NZDCAD
|590
|EURUSD
|-953
|USDCAD
|598
|GBPUSD
|502
|AUDNZD
|423
|AUDUSD
|858
|NZDUSD
|55
|USDJPY
|61
|GBPCHF
|226
|EURGBP
|-497
|EURAUD
|174
|CHFJPY
|-397
|EURCHF
|-226
|USDCHF
|71
|BTCUSD
|139
|GBPAUD
|90
|GBPCAD
|-1
|CADJPY
|-18
|AUDJPY
|37
|GBPJPY
|8
|NZDCHF
|-52
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|218K
|AUDCAD
|93K
|NZDCAD
|48K
|EURUSD
|-6.8K
|USDCAD
|22K
|GBPUSD
|40K
|AUDNZD
|13K
|AUDUSD
|17K
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|794
|GBPCHF
|13K
|EURGBP
|8.2K
|EURAUD
|23K
|CHFJPY
|-22K
|EURCHF
|-3.2K
|USDCHF
|1.1K
|BTCUSD
|22K
|GBPAUD
|1.4K
|GBPCAD
|333
|CADJPY
|58
|AUDJPY
|508
|GBPJPY
|233
|NZDCHF
|-72
|GBPNZD
|79
|EURNZD
|43
|AUDCHF
|22
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +306.50 USD
En kötü işlem: -673 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +247.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 222
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10641
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.92 × 52
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
