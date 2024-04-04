Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 0.00 × 2 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.33 × 6 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 222 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.46 × 13 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 StriforLLC-Live 0.72 × 18 ICMarketsSC-MT5 0.73 × 10641 Exness-MT5Real3 0.77 × 62 XMTrading-MT5 3 0.79 × 5686 Exness-MT5Real12 0.83 × 147 PacificUnionLLC-Live 0.92 × 52 PrimeCodex-MT5 1.00 × 21 HFMarketsGlobal-Live1 1.06 × 119 143 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou