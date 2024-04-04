SignauxSections
Jin Bai

Multi EAs

Jin Bai
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22 736
Bénéfice trades:
16 905 (74.35%)
Perte trades:
5 831 (25.65%)
Meilleure transaction:
306.50 USD
Pire transaction:
-672.74 USD
Bénéfice brut:
51 228.92 USD (18 022 067 pips)
Perte brute:
-44 475.22 USD (2 506 439 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (247.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 446.83 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.31%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.62
Longs trades:
10 526 (46.30%)
Courts trades:
12 210 (53.70%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
3.03 USD
Perte moyenne:
-7.63 USD
Pertes consécutives maximales:
43 (-270.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 536.51 USD (16)
Croissance mensuelle:
4.88%
Prévision annuelle:
59.20%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
4 176.22 USD (40.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.06% (2 450.12 USD)
Par fonds propres:
51.15% (4 981.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 12921
AUDCAD 1461
NZDCAD 1321
EURUSD 1307
USDCAD 1184
GBPUSD 1035
AUDNZD 992
AUDUSD 760
NZDUSD 320
USDJPY 304
GBPCHF 294
EURGBP 176
EURAUD 150
CHFJPY 116
EURCHF 82
USDCHF 64
BTCUSD 37
GBPAUD 12
GBPCAD 9
CADJPY 5
AUDJPY 4
GBPJPY 3
NZDCHF 2
GBPNZD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
AUDCAD 1.4K
NZDCAD 590
EURUSD -953
USDCAD 598
GBPUSD 499
AUDNZD 423
AUDUSD 858
NZDUSD 55
USDJPY 61
GBPCHF 226
EURGBP -497
EURAUD 174
CHFJPY -397
EURCHF -226
USDCHF 71
BTCUSD 139
GBPAUD 90
GBPCAD -1
CADJPY -18
AUDJPY 37
GBPJPY 8
NZDCHF -52
GBPNZD 6
EURNZD 3
AUDCHF 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 218K
AUDCAD 93K
NZDCAD 48K
EURUSD -6.8K
USDCAD 22K
GBPUSD 40K
AUDNZD 13K
AUDUSD 17K
NZDUSD -1.2K
USDJPY 794
GBPCHF 13K
EURGBP 8.2K
EURAUD 23K
CHFJPY -22K
EURCHF -3.2K
USDCHF 1.1K
BTCUSD 22K
GBPAUD 1.4K
GBPCAD 333
CADJPY 58
AUDJPY 508
GBPJPY 233
NZDCHF -72
GBPNZD 79
EURNZD 43
AUDCHF 22
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +306.50 USD
Pire transaction: -673 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +247.09 USD
Perte consécutive maximale: -270.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10641
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.92 × 52
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 plus...
multi EAs
Aucun avis
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 21:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 00:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.03 23:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
