Jin Bai

WAKA WAKA Gold Pickaxe Perceptrader

Jin Bai
0 inceleme
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -29%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 571
Kârla kapanan işlemler:
7 285 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 286 (23.88%)
En iyi işlem:
4 290.14 USD
En kötü işlem:
-1 283.78 USD
Brüt kâr:
93 697.20 USD (2 918 737 pips)
Brüt zarar:
-76 836.23 USD (3 096 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (186.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 484.26 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.43%
Maks. mevduat yükü:
63.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
4 160 (43.46%)
Satış işlemleri:
5 411 (56.54%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
12.86 USD
Ortalama zarar:
-33.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-7 434.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 434.64 USD (56)
Aylık büyüme:
2.38%
Yıllık tahmin:
28.93%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 279.56 USD
Maksimum:
15 178.38 USD (46.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.12% (15 185.86 USD)
Varlığa göre:
58.52% (7 594.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3753
EURUSD 1048
NZDCAD 922
AUDCAD 916
AUDNZD 663
USDCAD 551
AUDUSD 498
GBPUSD 332
GBPCHF 173
USDCHF 142
BTCUSD 127
NZDUSD 123
EURAUD 82
USDJPY 68
EURGBP 62
EURJPY 31
CHFJPY 15
AUDJPY 10
CADJPY 9
GBPJPY 8
GBPCAD 7
NZDCHF 5
GBPAUD 5
EURCHF 5
AUDCHF 5
CADCHF 4
XAGUSD 1
GBPNZD 1
EURNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 677
NZDCAD 3.6K
AUDCAD 2.8K
AUDNZD 3.7K
USDCAD 5.9K
AUDUSD -2.4K
GBPUSD 1.7K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.9K
BTCUSD -2.2K
NZDUSD 573
EURAUD 356
USDJPY 1.6K
EURGBP 294
EURJPY -892
CHFJPY -62
AUDJPY 384
CADJPY 119
GBPJPY -104
GBPCAD -953
NZDCHF -59
GBPAUD 346
EURCHF -431
AUDCHF 65
CADCHF -136
XAGUSD 2
GBPNZD 27
EURNZD 28
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
EURUSD 14K
NZDCAD 44K
AUDCAD 71K
AUDNZD 16K
USDCAD 20K
AUDUSD -143K
GBPUSD 58K
GBPCHF -5.6K
USDCHF 7.7K
BTCUSD -344K
NZDUSD 4.4K
EURAUD 9.1K
USDJPY -5.6K
EURGBP 9.4K
EURJPY -89K
CHFJPY 159
AUDJPY 578
CADJPY 31
GBPJPY 424
GBPCAD -2.4K
NZDCHF 65
GBPAUD 1.2K
EURCHF -649
AUDCHF 103
CADCHF -29
XAGUSD 15
GBPNZD 87
EURNZD 124
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 290.14 USD
En kötü işlem: -1 284 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 56
Maksimum ardışık kâr: +186.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 434.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.32 × 22
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 23
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 15869
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 392
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.01 × 618
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
85 daha fazla...
This signal has Waka Waka, Perceptrader AI, Gold Pickaxe, Nexus, PS Tsunami. All of them are running on low risk initial lot size. 

The some of the initial lot size is lower than the EA authors signal.

These Eas are running on different pairs with different entry strategies, this way it could make this signal profitable and safe.

I have tested these EAs and this strategy on my other live account for long time before I create this signal.

I do manually risk control for this account to even lower the risk. I am a professional and profitable trader for more than 6 years.

Waka Waka: 0.25% load

Perceptrader AI: 0.25% load

Gold Pickaxe: 0.15% load

Nexus：0.15% load

PS Tsunami: 0.15% load

İnceleme yok
2025.04.08 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 11:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 15:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.02 22:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 14:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.14 02:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.