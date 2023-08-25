- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3753
|EURUSD
|1048
|NZDCAD
|922
|AUDCAD
|916
|AUDNZD
|663
|USDCAD
|551
|AUDUSD
|498
|GBPUSD
|332
|GBPCHF
|173
|USDCHF
|142
|BTCUSD
|127
|NZDUSD
|123
|EURAUD
|82
|USDJPY
|68
|EURGBP
|62
|EURJPY
|31
|CHFJPY
|15
|AUDJPY
|10
|CADJPY
|9
|GBPJPY
|8
|GBPCAD
|7
|NZDCHF
|5
|GBPAUD
|5
|EURCHF
|5
|AUDCHF
|5
|CADCHF
|4
|XAGUSD
|1
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|677
|NZDCAD
|3.6K
|AUDCAD
|2.8K
|AUDNZD
|3.7K
|USDCAD
|5.9K
|AUDUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|1.9K
|BTCUSD
|-2.2K
|NZDUSD
|573
|EURAUD
|356
|USDJPY
|1.6K
|EURGBP
|294
|EURJPY
|-892
|CHFJPY
|-62
|AUDJPY
|384
|CADJPY
|119
|GBPJPY
|-104
|GBPCAD
|-953
|NZDCHF
|-59
|GBPAUD
|346
|EURCHF
|-431
|AUDCHF
|65
|CADCHF
|-136
|XAGUSD
|2
|GBPNZD
|27
|EURNZD
|28
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|14K
|NZDCAD
|44K
|AUDCAD
|71K
|AUDNZD
|16K
|USDCAD
|20K
|AUDUSD
|-143K
|GBPUSD
|58K
|GBPCHF
|-5.6K
|USDCHF
|7.7K
|BTCUSD
|-344K
|NZDUSD
|4.4K
|EURAUD
|9.1K
|USDJPY
|-5.6K
|EURGBP
|9.4K
|EURJPY
|-89K
|CHFJPY
|159
|AUDJPY
|578
|CADJPY
|31
|GBPJPY
|424
|GBPCAD
|-2.4K
|NZDCHF
|65
|GBPAUD
|1.2K
|EURCHF
|-649
|AUDCHF
|103
|CADCHF
|-29
|XAGUSD
|15
|GBPNZD
|87
|EURNZD
|124
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.32 × 22
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 23
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.20 × 15869
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 392
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.01 × 618
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
This signal has Waka Waka, Perceptrader AI, Gold Pickaxe, Nexus, PS Tsunami. All of them are running on low risk initial lot size.
The some of the initial lot size is lower than the EA authors signal.
These Eas are running on different pairs with different entry strategies, this way it could make this signal profitable and safe.
I have tested these EAs and this strategy on my other live account for long time before I create this signal.
I do manually risk control for this account to even lower the risk. I am a professional and profitable trader for more than 6 years.
Waka Waka: 0.25% load
Perceptrader AI: 0.25% load
Gold Pickaxe: 0.15% load
Nexus：0.15% load
PS Tsunami: 0.15% load
USD
USD
USD