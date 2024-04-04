- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22 739
Profit Trade:
16 907 (74.35%)
Loss Trade:
5 832 (25.65%)
Best Trade:
306.50 USD
Worst Trade:
-672.74 USD
Profitto lordo:
51 233.84 USD (18 022 576 pips)
Perdita lorda:
-44 477.46 USD (2 506 649 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (247.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 446.83 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.31%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
10 529 (46.30%)
Short Trade:
12 210 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-7.63 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-270.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 536.51 USD (16)
Crescita mensile:
4.88%
Previsione annuale:
59.98%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
4 176.22 USD (40.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.06% (2 450.12 USD)
Per equità:
51.15% (4 981.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12921
|AUDCAD
|1461
|NZDCAD
|1321
|EURUSD
|1307
|USDCAD
|1184
|GBPUSD
|1038
|AUDNZD
|992
|AUDUSD
|760
|NZDUSD
|320
|USDJPY
|304
|GBPCHF
|294
|EURGBP
|176
|EURAUD
|150
|CHFJPY
|116
|EURCHF
|82
|USDCHF
|64
|BTCUSD
|37
|GBPAUD
|12
|GBPCAD
|9
|CADJPY
|5
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|NZDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|AUDCAD
|1.4K
|NZDCAD
|590
|EURUSD
|-953
|USDCAD
|598
|GBPUSD
|502
|AUDNZD
|423
|AUDUSD
|858
|NZDUSD
|55
|USDJPY
|61
|GBPCHF
|226
|EURGBP
|-497
|EURAUD
|174
|CHFJPY
|-397
|EURCHF
|-226
|USDCHF
|71
|BTCUSD
|139
|GBPAUD
|90
|GBPCAD
|-1
|CADJPY
|-18
|AUDJPY
|37
|GBPJPY
|8
|NZDCHF
|-52
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|6
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|218K
|AUDCAD
|93K
|NZDCAD
|48K
|EURUSD
|-6.8K
|USDCAD
|22K
|GBPUSD
|40K
|AUDNZD
|13K
|AUDUSD
|17K
|NZDUSD
|-1.2K
|USDJPY
|794
|GBPCHF
|13K
|EURGBP
|8.2K
|EURAUD
|23K
|CHFJPY
|-22K
|EURCHF
|-3.2K
|USDCHF
|1.1K
|BTCUSD
|22K
|GBPAUD
|1.4K
|GBPCAD
|333
|CADJPY
|58
|AUDJPY
|508
|GBPJPY
|233
|NZDCHF
|-72
|GBPNZD
|79
|EURNZD
|43
|AUDCHF
|22
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +306.50 USD
Worst Trade: -673 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +247.09 USD
Massima perdita consecutiva: -270.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 222
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10641
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.92 × 52
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
multi EAs
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
158
93%
22 739
74%
100%
1.15
0.30
USD
USD
98%
1:500