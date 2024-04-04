SegnaliSezioni
Jin Bai

Multi EAs

Jin Bai
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22 739
Profit Trade:
16 907 (74.35%)
Loss Trade:
5 832 (25.65%)
Best Trade:
306.50 USD
Worst Trade:
-672.74 USD
Profitto lordo:
51 233.84 USD (18 022 576 pips)
Perdita lorda:
-44 477.46 USD (2 506 649 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (247.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 446.83 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.31%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
10 529 (46.30%)
Short Trade:
12 210 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-7.63 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-270.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 536.51 USD (16)
Crescita mensile:
4.88%
Previsione annuale:
59.98%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
4 176.22 USD (40.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.06% (2 450.12 USD)
Per equità:
51.15% (4 981.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12921
AUDCAD 1461
NZDCAD 1321
EURUSD 1307
USDCAD 1184
GBPUSD 1038
AUDNZD 992
AUDUSD 760
NZDUSD 320
USDJPY 304
GBPCHF 294
EURGBP 176
EURAUD 150
CHFJPY 116
EURCHF 82
USDCHF 64
BTCUSD 37
GBPAUD 12
GBPCAD 9
CADJPY 5
AUDJPY 4
GBPJPY 3
NZDCHF 2
GBPNZD 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
AUDCAD 1.4K
NZDCAD 590
EURUSD -953
USDCAD 598
GBPUSD 502
AUDNZD 423
AUDUSD 858
NZDUSD 55
USDJPY 61
GBPCHF 226
EURGBP -497
EURAUD 174
CHFJPY -397
EURCHF -226
USDCHF 71
BTCUSD 139
GBPAUD 90
GBPCAD -1
CADJPY -18
AUDJPY 37
GBPJPY 8
NZDCHF -52
GBPNZD 6
EURNZD 3
AUDCHF 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 218K
AUDCAD 93K
NZDCAD 48K
EURUSD -6.8K
USDCAD 22K
GBPUSD 40K
AUDNZD 13K
AUDUSD 17K
NZDUSD -1.2K
USDJPY 794
GBPCHF 13K
EURGBP 8.2K
EURAUD 23K
CHFJPY -22K
EURCHF -3.2K
USDCHF 1.1K
BTCUSD 22K
GBPAUD 1.4K
GBPCAD 333
CADJPY 58
AUDJPY 508
GBPJPY 233
NZDCHF -72
GBPNZD 79
EURNZD 43
AUDCHF 22
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +306.50 USD
Worst Trade: -673 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +247.09 USD
Massima perdita consecutiva: -270.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10641
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.92 × 52
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
multi EAs
Non ci sono recensioni
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 21:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 12:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 01:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 05:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 00:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.03 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.03 23:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi EAs
30USD al mese
25%
0
0
USD
4.3K
USD
158
93%
22 739
74%
100%
1.15
0.30
USD
98%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.