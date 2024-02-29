- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25
|74
|WINQ25
|65
|WINJ25
|64
|WINQ24
|63
|WINM24
|59
|WING25
|58
|WINV24
|55
|WINZ24
|55
|WINJ24
|52
|WINV25
|48
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25
|68
|WINQ25
|-184
|WINJ25
|-342
|WINQ24
|90
|WINM24
|149
|WING25
|181
|WINV24
|-303
|WINZ24
|157
|WINJ24
|-117
|WINV25
|-284
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25
|775
|WINQ25
|-2.1K
|WINJ25
|-3.9K
|WINQ24
|1K
|WINM24
|1.7K
|WING25
|2.1K
|WINV24
|-3.4K
|WINZ24
|1.8K
|WINJ24
|-1.3K
|WINV25
|-3.2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando o setup que opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
