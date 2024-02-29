SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Reversao
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 inceleme
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -53%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
285 (48.06%)
Zararla kapanan işlemler:
308 (51.94%)
En iyi işlem:
189.00 BRL
En kötü işlem:
-173.00 BRL
Brüt kâr:
15 622.00 BRL (78 110 pips)
Brüt zarar:
-16 950.00 BRL (84 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (385.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
409.00 BRL (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
2.37%
Maks. mevduat yükü:
17.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
322 (54.30%)
Satış işlemleri:
271 (45.70%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-2.24 BRL
Ortalama kâr:
54.81 BRL
Ortalama zarar:
-55.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-470.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-518.00 BRL (6)
Aylık büyüme:
-34.78%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 370.00 BRL
Maksimum:
1 971.00 BRL (63.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.56% (1 971.00 BRL)
Varlığa göre:
18.11% (236.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25 74
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WINV25 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25 68
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WINV25 -284
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25 775
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WINV25 -3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.00 BRL
En kötü işlem: -173 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +385.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -470.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


İnceleme yok
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.13 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.10 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.01 15:55
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lavoazzie Robotrader Reversao
Ayda 30 USD
-53%
0
0
USD
1.2K
BRL
82
100%
593
48%
2%
0.92
-2.24
BRL
64%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.