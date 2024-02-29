SignauxSections
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 avis
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -51%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
591
Bénéfice trades:
284 (48.05%)
Perte trades:
307 (51.95%)
Meilleure transaction:
189.00 BRL
Pire transaction:
-173.00 BRL
Bénéfice brut:
15 616.00 BRL (78 080 pips)
Perte brute:
-16 896.00 BRL (84 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (385.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
409.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
2.37%
Charge de dépôt maximale:
17.24%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
322 (54.48%)
Courts trades:
269 (45.52%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-2.17 BRL
Bénéfice moyen:
54.99 BRL
Perte moyenne:
-55.04 BRL
Pertes consécutives maximales:
7 (-470.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-518.00 BRL (6)
Croissance mensuelle:
-26.11%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 370.00 BRL
Maximal:
1 971.00 BRL (63.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.56% (1 971.00 BRL)
Par fonds propres:
18.11% (236.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 74
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WINV25 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 68
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WINV25 -263
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 775
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WINV25 -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.00 BRL
Pire transaction: -173 BRL
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +385.00 BRL
Perte consécutive maximale: -470.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.13 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.10 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.01 15:55
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lavoazzie Robotrader Reversao
30 USD par mois
-51%
0
0
USD
1.2K
BRL
82
100%
591
48%
2%
0.92
-2.17
BRL
64%
1:1
