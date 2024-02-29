- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINM25
|74
|WINQ25
|65
|WINJ25
|64
|WINQ24
|63
|WINM24
|59
|WING25
|58
|WINV24
|55
|WINZ24
|55
|WINJ24
|52
|WINV25
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINM25
|68
|WINQ25
|-184
|WINJ25
|-342
|WINQ24
|90
|WINM24
|149
|WING25
|181
|WINV24
|-303
|WINZ24
|157
|WINJ24
|-117
|WINV25
|-263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINM25
|775
|WINQ25
|-2.1K
|WINJ25
|-3.9K
|WINQ24
|1K
|WINM24
|1.7K
|WING25
|2.1K
|WINV24
|-3.4K
|WINZ24
|1.8K
|WINJ24
|-1.3K
|WINV25
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando o setup que opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
USD
BRL
BRL