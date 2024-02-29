SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Reversao
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 comentarios
95 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -55%
XPMT5-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
679
Transacciones Rentables:
328 (48.30%)
Transacciones Irrentables:
351 (51.69%)
Mejor transacción:
189.00 BRL
Peor transacción:
-173.00 BRL
Beneficio Bruto:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 423.00 BRL (97 115 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (385.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
409.00 BRL (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
2.37%
Carga máxima del depósito:
18.77%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
364 (53.61%)
Transacciones Cortas:
315 (46.39%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-2.04 BRL
Beneficio medio:
55.00 BRL
Pérdidas medias:
-55.34 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-578.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-578.00 BRL (8)
Crecimiento al mes:
-34.10%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 422.00 BRL
Máxima:
2 023.00 BRL (65.24%)
Reducción relativa:
De balance:
65.24% (2 023.00 BRL)
De fondos:
18.11% (236.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +189.00 BRL
Peor transacción: -173 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +385.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -578.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


No hay comentarios
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.13 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.10 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lavoazzie Robotrader Reversao
30 USD al mes
-55%
0
0
USD
1.1K
BRL
95
100%
679
48%
2%
0.92
-2.04
BRL
65%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.