シグナル / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Reversao
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
レビュー0件
95週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -55%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
679
利益トレード:
328 (48.30%)
損失トレード:
351 (51.69%)
ベストトレード:
189.00 BRL
最悪のトレード:
-173.00 BRL
総利益:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
総損失:
-19 423.00 BRL (97 115 pips)
最大連続の勝ち:
7 (385.00 BRL)
最大連続利益:
409.00 BRL (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
2.37%
最大入金額:
18.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
364 (53.61%)
短いトレード:
315 (46.39%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-2.04 BRL
平均利益:
55.00 BRL
平均損失:
-55.34 BRL
最大連続の負け:
8 (-578.00 BRL)
最大連続損失:
-578.00 BRL (8)
月間成長:
-28.26%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 422.00 BRL
最大の:
2 023.00 BRL (65.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.24% (2 023.00 BRL)
エクイティによる:
18.11% (236.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +189.00 BRL
最悪のトレード: -173 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +385.00 BRL
最大連続損失: -578.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


レビューなし
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.13 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.10 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
