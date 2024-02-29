- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
679
利益トレード:
328 (48.30%)
損失トレード:
351 (51.69%)
ベストトレード:
189.00 BRL
最悪のトレード:
-173.00 BRL
総利益:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
総損失:
-19 423.00 BRL (97 115 pips)
最大連続の勝ち:
7 (385.00 BRL)
最大連続利益:
409.00 BRL (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
2.37%
最大入金額:
18.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
364 (53.61%)
短いトレード:
315 (46.39%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-2.04 BRL
平均利益:
55.00 BRL
平均損失:
-55.34 BRL
最大連続の負け:
8 (-578.00 BRL)
最大連続損失:
-578.00 BRL (8)
月間成長:
-28.26%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 422.00 BRL
最大の:
2 023.00 BRL (65.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.24% (2 023.00 BRL)
エクイティによる:
18.11% (236.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINM25
|74
|WINV25
|67
|WINQ25
|65
|WINJ25
|64
|WINQ24
|63
|WINM24
|59
|WINZ25
|59
|WING25
|58
|WINV24
|55
|WINZ24
|55
|WINJ24
|52
|WING26
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINM25
|68
|WINV25
|-84
|WINQ25
|-184
|WINJ25
|-342
|WINQ24
|90
|WINM24
|149
|WINZ25
|30
|WING25
|181
|WINV24
|-303
|WINZ24
|157
|WINJ24
|-117
|WING26
|-255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINM25
|775
|WINV25
|-950
|WINQ25
|-2.1K
|WINJ25
|-3.9K
|WINQ24
|1K
|WINM24
|1.7K
|WINZ25
|345
|WING25
|2.1K
|WINV24
|-3.4K
|WINZ24
|1.8K
|WINJ24
|-1.3K
|WING26
|-2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +189.00 BRL
最悪のトレード: -173 BRL
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +385.00 BRL
最大連続損失: -578.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando o setup que opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-55%
0
0
USD
USD
1.1K
BRL
BRL
95
100%
679
48%
2%
0.92
-2.04
BRL
BRL
65%
1:1