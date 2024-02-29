СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader Reversao
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 отзывов
95 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -53%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
678
Прибыльных трейдов:
328 (48.37%)
Убыточных трейдов:
350 (51.62%)
Лучший трейд:
189.00 BRL
Худший трейд:
-173.00 BRL
Общая прибыль:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
Общий убыток:
-19 363.00 BRL (96 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (385.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
409.00 BRL (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
2.37%
Макс. загрузка депозита:
18.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.65
Длинных трейдов:
363 (53.54%)
Коротких трейдов:
315 (46.46%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-1.95 BRL
Средняя прибыль:
55.00 BRL
Средний убыток:
-55.32 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-518.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-518.00 BRL (7)
Прирост в месяц:
-37.79%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 422.00 BRL
Максимальная:
2 023.00 BRL (65.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.24% (2 023.00 BRL)
По эквити:
18.11% (236.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -228
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +189.00 BRL
Худший трейд: -173 BRL
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +385.00 BRL
Макс. убыток в серии: -518.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lavoazzie Robotrader Reversao
30 USD в месяц
-53%
0
0
USD
1.2K
BRL
95
100%
678
48%
2%
0.93
-1.95
BRL
65%
1:1
Копировать

