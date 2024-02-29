SignaleKategorien
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 Bewertungen
95 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -55%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
679
Gewinntrades:
328 (48.30%)
Verlusttrades:
351 (51.69%)
Bester Trade:
189.00 BRL
Schlechtester Trade:
-173.00 BRL
Bruttoprofit:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
Bruttoverlust:
-19 423.00 BRL (97 115 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (385.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
409.00 BRL (5)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
2.37%
Max deposit load:
18.77%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.68
Long-Positionen:
364 (53.61%)
Short-Positionen:
315 (46.39%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.04 BRL
Durchschnittlicher Profit:
55.00 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-55.34 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-578.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-578.00 BRL (8)
Wachstum pro Monat :
-28.26%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 422.00 BRL
Maximaler:
2 023.00 BRL (65.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.24% (2 023.00 BRL)
Kapital:
18.11% (236.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +189.00 BRL
Schlechtester Trade: -173 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +385.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -578.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


