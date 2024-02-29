SignalsSections
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 reviews
95 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 -53%
XPMT5-PRD
1:1
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
678
Profit Trades:
328 (48.37%)
Loss Trades:
350 (51.62%)
Best trade:
189.00 BRL
Worst trade:
-173.00 BRL
Gross Profit:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
Gross Loss:
-19 363.00 BRL (96 815 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (385.00 BRL)
Maximal consecutive profit:
409.00 BRL (5)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
2.37%
Max deposit load:
18.77%
Latest trade:
14 hours ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
30 minutes
Recovery Factor:
-0.65
Long Trades:
363 (53.54%)
Short Trades:
315 (46.46%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-1.95 BRL
Average Profit:
55.00 BRL
Average Loss:
-55.32 BRL
Maximum consecutive losses:
7 (-518.00 BRL)
Maximal consecutive loss:
-518.00 BRL (7)
Monthly growth:
-37.79%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 422.00 BRL
Maximal:
2 023.00 BRL (65.24%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.24% (2 023.00 BRL)
By Equity:
18.11% (236.00 BRL)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -228
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +189.00 BRL
Worst trade: -173 BRL
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +385.00 BRL
Maximal consecutive loss: -518.00 BRL

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XPMT5-PRD" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


No reviews
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.13 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.10 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
