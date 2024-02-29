- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25
|74
|WINQ25
|65
|WINJ25
|64
|WINQ24
|63
|WINM24
|59
|WING25
|58
|WINV24
|55
|WINZ24
|55
|WINJ24
|52
|WINV25
|48
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25
|68
|WINQ25
|-184
|WINJ25
|-342
|WINQ24
|90
|WINM24
|149
|WING25
|181
|WINV24
|-303
|WINZ24
|157
|WINJ24
|-117
|WINV25
|-284
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25
|775
|WINQ25
|-2.1K
|WINJ25
|-3.9K
|WINQ24
|1K
|WINM24
|1.7K
|WING25
|2.1K
|WINV24
|-3.4K
|WINZ24
|1.8K
|WINJ24
|-1.3K
|WINV25
|-3.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
Rico-PRD
|5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando o setup que opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
