Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 recensioni
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -53%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
285 (48.06%)
Loss Trade:
308 (51.94%)
Best Trade:
189.00 BRL
Worst Trade:
-173.00 BRL
Profitto lordo:
15 622.00 BRL (78 110 pips)
Perdita lorda:
-16 950.00 BRL (84 750 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (385.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
409.00 BRL (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
2.37%
Massimo carico di deposito:
17.24%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
322 (54.30%)
Short Trade:
271 (45.70%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-2.24 BRL
Profitto medio:
54.81 BRL
Perdita media:
-55.03 BRL
Massime perdite consecutive:
7 (-470.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-518.00 BRL (6)
Crescita mensile:
-30.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 370.00 BRL
Massimale:
1 971.00 BRL (63.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.56% (1 971.00 BRL)
Per equità:
18.11% (236.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25 74
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WINV25 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25 68
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WINV25 -284
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25 775
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WINV25 -3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +189.00 BRL
Worst Trade: -173 BRL
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +385.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -470.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


