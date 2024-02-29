- 成长
交易:
678
盈利交易:
328 (48.37%)
亏损交易:
350 (51.62%)
最好交易:
189.00 BRL
最差交易:
-173.00 BRL
毛利:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
毛利亏损:
-19 363.00 BRL (96 815 pips)
最大连续赢利:
7 (385.00 BRL)
最大连续盈利:
409.00 BRL (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
2.37%
最大入金加载:
18.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.65
长期交易:
363 (53.54%)
短期交易:
315 (46.46%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-1.95 BRL
平均利润:
55.00 BRL
平均损失:
-55.32 BRL
最大连续失误:
7 (-518.00 BRL)
最大连续亏损:
-518.00 BRL (7)
每月增长:
-35.12%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 422.00 BRL
最大值:
2 023.00 BRL (65.24%)
相对跌幅:
结余:
65.24% (2 023.00 BRL)
净值:
18.11% (236.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM25
|74
|WINV25
|67
|WINQ25
|65
|WINJ25
|64
|WINQ24
|63
|WINM24
|59
|WINZ25
|59
|WING25
|58
|WINV24
|55
|WINZ24
|55
|WINJ24
|52
|WING26
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM25
|68
|WINV25
|-84
|WINQ25
|-184
|WINJ25
|-342
|WINQ24
|90
|WINM24
|149
|WINZ25
|30
|WING25
|181
|WINV24
|-303
|WINZ24
|157
|WINJ24
|-117
|WING26
|-228
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM25
|775
|WINV25
|-950
|WINQ25
|-2.1K
|WINJ25
|-3.9K
|WINQ24
|1K
|WINM24
|1.7K
|WINZ25
|345
|WING25
|2.1K
|WINV24
|-3.4K
|WINZ24
|1.8K
|WINJ24
|-1.3K
|WING26
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +189.00 BRL
最差交易: -173 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +385.00 BRL
最大连续亏损: -518.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando o setup que opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
