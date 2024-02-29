信号部分
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0条评论
95
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -53%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
678
盈利交易:
328 (48.37%)
亏损交易:
350 (51.62%)
最好交易:
189.00 BRL
最差交易:
-173.00 BRL
毛利:
18 040.00 BRL (90 200 pips)
毛利亏损:
-19 363.00 BRL (96 815 pips)
最大连续赢利:
7 (385.00 BRL)
最大连续盈利:
409.00 BRL (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
2.37%
最大入金加载:
18.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.65
长期交易:
363 (53.54%)
短期交易:
315 (46.46%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-1.95 BRL
平均利润:
55.00 BRL
平均损失:
-55.32 BRL
最大连续失误:
7 (-518.00 BRL)
最大连续亏损:
-518.00 BRL (7)
每月增长:
-35.12%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 422.00 BRL
最大值:
2 023.00 BRL (65.24%)
相对跌幅:
结余:
65.24% (2 023.00 BRL)
净值:
18.11% (236.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -228
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +189.00 BRL
最差交易: -173 BRL
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +385.00 BRL
最大连续亏损: -518.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


没有评论
2025.11.06 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 464 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 13:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.13 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.13 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.11 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 283 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.10 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
