Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader Reversao

Renato Takahashi
0 리뷰
97
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -53%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
684
이익 거래:
332 (48.53%)
손실 거래:
352 (51.46%)
최고의 거래:
189.00 BRL
최악의 거래:
-173.00 BRL
총 수익:
18 150.00 BRL (90 750 pips)
총 손실:
-19 480.00 BRL (97 400 pips)
연속 최대 이익:
7 (385.00 BRL)
연속 최대 이익:
409.00 BRL (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
2.37%
최대 입금량:
18.77%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
-0.65
롱(주식매수):
366 (53.51%)
숏(주식차입매도):
318 (46.49%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-1.94 BRL
평균 이익:
54.67 BRL
평균 손실:
-55.34 BRL
연속 최대 손실:
8 (-578.00 BRL)
연속 최대 손실:
-578.00 BRL (8)
월별 성장률:
-28.18%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 430.00 BRL
최대한의:
2 031.00 BRL (65.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.50% (2 031.00 BRL)
자본금별:
18.11% (236.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINM25 74
WINV25 67
WINQ25 65
WINJ25 64
WINQ24 63
WINM24 59
WINZ25 59
WING25 58
WINV24 55
WINZ24 55
WINJ24 52
WING26 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINM25 68
WINV25 -84
WINQ25 -184
WINJ25 -342
WINQ24 90
WINM24 149
WINZ25 30
WING25 181
WINV24 -303
WINZ24 157
WINJ24 -117
WING26 -231
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINM25 775
WINV25 -950
WINQ25 -2.1K
WINJ25 -3.9K
WINQ24 1K
WINM24 1.7K
WINZ25 345
WING25 2.1K
WINV24 -3.4K
WINZ24 1.8K
WINJ24 -1.3K
WING26 -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +189.00 BRL
최악의 거래: -173 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +385.00 BRL
연속 최대 손실: -578.00 BRL

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.


Nessa conta, está rodando o setup que  opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.


Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


리뷰 없음
