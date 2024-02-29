- 자본
- 축소
트레이드:
684
이익 거래:
332 (48.53%)
손실 거래:
352 (51.46%)
최고의 거래:
189.00 BRL
최악의 거래:
-173.00 BRL
총 수익:
18 150.00 BRL (90 750 pips)
총 손실:
-19 480.00 BRL (97 400 pips)
연속 최대 이익:
7 (385.00 BRL)
연속 최대 이익:
409.00 BRL (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
2.37%
최대 입금량:
18.77%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
-0.65
롱(주식매수):
366 (53.51%)
숏(주식차입매도):
318 (46.49%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-1.94 BRL
평균 이익:
54.67 BRL
평균 손실:
-55.34 BRL
연속 최대 손실:
8 (-578.00 BRL)
연속 최대 손실:
-578.00 BRL (8)
월별 성장률:
-28.18%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 430.00 BRL
최대한의:
2 031.00 BRL (65.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.50% (2 031.00 BRL)
자본금별:
18.11% (236.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINM25
|74
|WINV25
|67
|WINQ25
|65
|WINJ25
|64
|WINQ24
|63
|WINM24
|59
|WINZ25
|59
|WING25
|58
|WINV24
|55
|WINZ24
|55
|WINJ24
|52
|WING26
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINM25
|68
|WINV25
|-84
|WINQ25
|-184
|WINJ25
|-342
|WINQ24
|90
|WINM24
|149
|WINZ25
|30
|WING25
|181
|WINV24
|-303
|WINZ24
|157
|WINJ24
|-117
|WING26
|-231
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINM25
|775
|WINV25
|-950
|WINQ25
|-2.1K
|WINJ25
|-3.9K
|WINQ24
|1K
|WINM24
|1.7K
|WINZ25
|345
|WING25
|2.1K
|WINV24
|-3.4K
|WINZ24
|1.8K
|WINJ24
|-1.3K
|WING26
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +189.00 BRL
최악의 거래: -173 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +385.00 BRL
연속 최대 손실: -578.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, está rodando o setup que opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
