- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 745
利益トレード:
3 326 (70.09%)
損失トレード:
1 419 (29.91%)
ベストトレード:
381.58 EUR
最悪のトレード:
-313.37 EUR
総利益:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
総損失:
-15 656.80 EUR (466 680 pips)
最大連続の勝ち:
26 (14.58 EUR)
最大連続利益:
592.68 EUR (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
64.70%
最大入金額:
185.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.54
長いトレード:
2 025 (42.68%)
短いトレード:
2 720 (57.32%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
5.41 EUR
平均損失:
-11.03 EUR
最大連続の負け:
12 (-108.45 EUR)
最大連続損失:
-788.49 EUR (8)
月間成長:
3.45%
年間予想:
45.48%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
586.93 EUR
最大の:
1 512.46 EUR (63.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.30% (1 512.00 EUR)
エクイティによる:
89.59% (327.37 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2024
|USDCAD
|982
|AUDCAD
|346
|AUDNZD
|267
|USDJPY
|236
|XAUUSD
|230
|NZDUSD
|195
|GBPUSD
|169
|NZDCAD
|151
|AUDUSD
|23
|US500
|15
|DXY_Z4
|11
|XAGUSD
|11
|DXY_H5
|10
|CHFJPY
|8
|USTEC
|6
|GBPCHF
|5
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|716
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|368
|AUDNZD
|-77
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|319
|GBPUSD
|403
|NZDCAD
|192
|AUDUSD
|80
|US500
|150
|DXY_Z4
|21
|XAGUSD
|-82
|DXY_H5
|101
|CHFJPY
|-12
|USTEC
|17
|GBPCHF
|-3
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|19K
|USDCAD
|-13K
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|-5.2K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|90K
|NZDUSD
|5.8K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDCAD
|5K
|AUDUSD
|-4.7K
|US500
|36K
|DXY_Z4
|174
|XAGUSD
|-2.9K
|DXY_H5
|915
|CHFJPY
|-1.8K
|USTEC
|15K
|GBPCHF
|-210
|EURNZD
|217
|EURAUD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +381.58 EUR
最悪のトレード: -313 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +14.58 EUR
最大連続損失: -108.45 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.31 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 45
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.12 × 988
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-69%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
158
74%
4 745
70%
65%
1.14
0.49
EUR
EUR
96%
1:500