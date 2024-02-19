シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FW FRNDS REC
Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
レビュー0件
158週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 745
利益トレード:
3 326 (70.09%)
損失トレード:
1 419 (29.91%)
ベストトレード:
381.58 EUR
最悪のトレード:
-313.37 EUR
総利益:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
総損失:
-15 656.80 EUR (466 680 pips)
最大連続の勝ち:
26 (14.58 EUR)
最大連続利益:
592.68 EUR (12)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
64.70%
最大入金額:
185.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.54
長いトレード:
2 025 (42.68%)
短いトレード:
2 720 (57.32%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
5.41 EUR
平均損失:
-11.03 EUR
最大連続の負け:
12 (-108.45 EUR)
最大連続損失:
-788.49 EUR (8)
月間成長:
3.45%
年間予想:
45.48%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
586.93 EUR
最大の:
1 512.46 EUR (63.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
96.30% (1 512.00 EUR)
エクイティによる:
89.59% (327.37 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 2024
USDCAD 982
AUDCAD 346
AUDNZD 267
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 195
GBPUSD 169
NZDCAD 151
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 716
USDCAD -1.8K
AUDCAD 368
AUDNZD -77
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 319
GBPUSD 403
NZDCAD 192
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 19K
USDCAD -13K
AUDCAD 3K
AUDNZD -5.2K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.8K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 5K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +381.58 EUR
最悪のトレード: -313 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +14.58 EUR
最大連続損失: -108.45 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.12 × 988
TickmillUK-Live
1.18 × 49
150 より多く...
レビューなし
