СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FW FRNDS REC
Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 отзывов
158 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 745
Прибыльных трейдов:
3 326 (70.09%)
Убыточных трейдов:
1 419 (29.91%)
Лучший трейд:
381.58 EUR
Худший трейд:
-313.37 EUR
Общая прибыль:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
Общий убыток:
-15 656.76 EUR (466 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (14.58 EUR)
Макс. прибыль в серии:
592.68 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
64.70%
Макс. загрузка депозита:
185.35%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
2 025 (42.68%)
Коротких трейдов:
2 720 (57.32%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
5.41 EUR
Средний убыток:
-11.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-108.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-788.49 EUR (8)
Прирост в месяц:
3.83%
Годовой прогноз:
50.06%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
586.93 EUR
Максимальная:
1 512.46 EUR (63.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.30% (1 512.00 EUR)
По эквити:
89.59% (327.37 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2024
USDCAD 982
AUDCAD 346
AUDNZD 267
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 195
GBPUSD 169
NZDCAD 151
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 716
USDCAD -1.8K
AUDCAD 368
AUDNZD -77
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 319
GBPUSD 403
NZDCAD 192
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 19K
USDCAD -13K
AUDCAD 3K
AUDNZD -5.2K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.8K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 5K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +381.58 EUR
Худший трейд: -313 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +14.58 EUR
Макс. убыток в серии: -108.45 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.10 × 988
TickmillUK-Live
1.18 × 49
еще 150...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 19:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FW FRNDS REC
30 USD в месяц
-69%
0
0
USD
1.8K
EUR
158
74%
4 745
70%
65%
1.14
0.49
EUR
96%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.