Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 comentarios
158 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 -69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 745
Transacciones Rentables:
3 326 (70.09%)
Transacciones Irrentables:
1 419 (29.91%)
Mejor transacción:
381.58 EUR
Peor transacción:
-313.37 EUR
Beneficio Bruto:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 656.80 EUR (466 680 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (14.58 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
592.68 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
64.70%
Carga máxima del depósito:
185.35%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
1.54
Transacciones Largas:
2 025 (42.68%)
Transacciones Cortas:
2 720 (57.32%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.49 EUR
Beneficio medio:
5.41 EUR
Pérdidas medias:
-11.03 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-108.45 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-788.49 EUR (8)
Crecimiento al mes:
3.68%
Pronóstico anual:
45.48%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
586.93 EUR
Máxima:
1 512.46 EUR (63.14%)
Reducción relativa:
De balance:
96.30% (1 512.00 EUR)
De fondos:
89.59% (327.37 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 2024
USDCAD 982
AUDCAD 346
AUDNZD 267
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 195
GBPUSD 169
NZDCAD 151
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 716
USDCAD -1.8K
AUDCAD 368
AUDNZD -77
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 319
GBPUSD 403
NZDCAD 192
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 19K
USDCAD -13K
AUDCAD 3K
AUDNZD -5.2K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.8K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 5K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +381.58 EUR
Peor transacción: -313 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +14.58 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -108.45 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.12 × 988
TickmillUK-Live
1.18 × 49
otros 150...
