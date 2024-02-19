信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FW FRNDS REC
Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0条评论
158
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 -69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 745
盈利交易:
3 326 (70.09%)
亏损交易:
1 419 (29.91%)
最好交易:
381.58 EUR
最差交易:
-313.37 EUR
毛利:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
毛利亏损:
-15 656.76 EUR (466 680 pips)
最大连续赢利:
26 (14.58 EUR)
最大连续盈利:
592.68 EUR (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
64.70%
最大入金加载:
185.35%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.54
长期交易:
2 025 (42.68%)
短期交易:
2 720 (57.32%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
5.41 EUR
平均损失:
-11.03 EUR
最大连续失误:
12 (-108.45 EUR)
最大连续亏损:
-788.49 EUR (8)
每月增长:
3.83%
年度预测:
50.06%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
586.93 EUR
最大值:
1 512.46 EUR (63.14%)
相对跌幅:
结余:
96.30% (1 512.00 EUR)
净值:
89.59% (327.37 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2024
USDCAD 982
AUDCAD 346
AUDNZD 267
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 195
GBPUSD 169
NZDCAD 151
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 716
USDCAD -1.8K
AUDCAD 368
AUDNZD -77
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 319
GBPUSD 403
NZDCAD 192
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 19K
USDCAD -13K
AUDCAD 3K
AUDNZD -5.2K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.8K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 5K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +381.58 EUR
最差交易: -313 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +14.58 EUR
最大连续亏损: -108.45 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.12 × 988
TickmillUK-Live
1.18 × 49
150 更多...
没有评论
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 19:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
