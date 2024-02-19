- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 745
盈利交易:
3 326 (70.09%)
亏损交易:
1 419 (29.91%)
最好交易:
381.58 EUR
最差交易:
-313.37 EUR
毛利:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
毛利亏损:
-15 656.76 EUR (466 680 pips)
最大连续赢利:
26 (14.58 EUR)
最大连续盈利:
592.68 EUR (12)
夏普比率:
0.03
交易活动:
64.70%
最大入金加载:
185.35%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.54
长期交易:
2 025 (42.68%)
短期交易:
2 720 (57.32%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
5.41 EUR
平均损失:
-11.03 EUR
最大连续失误:
12 (-108.45 EUR)
最大连续亏损:
-788.49 EUR (8)
每月增长:
3.83%
年度预测:
50.06%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
586.93 EUR
最大值:
1 512.46 EUR (63.14%)
相对跌幅:
结余:
96.30% (1 512.00 EUR)
净值:
89.59% (327.37 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2024
|USDCAD
|982
|AUDCAD
|346
|AUDNZD
|267
|USDJPY
|236
|XAUUSD
|230
|NZDUSD
|195
|GBPUSD
|169
|NZDCAD
|151
|AUDUSD
|23
|US500
|15
|DXY_Z4
|11
|XAGUSD
|11
|DXY_H5
|10
|CHFJPY
|8
|USTEC
|6
|GBPCHF
|5
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|716
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|368
|AUDNZD
|-77
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|319
|GBPUSD
|403
|NZDCAD
|192
|AUDUSD
|80
|US500
|150
|DXY_Z4
|21
|XAGUSD
|-82
|DXY_H5
|101
|CHFJPY
|-12
|USTEC
|17
|GBPCHF
|-3
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|19K
|USDCAD
|-13K
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|-5.2K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|90K
|NZDUSD
|5.8K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDCAD
|5K
|AUDUSD
|-4.7K
|US500
|36K
|DXY_Z4
|174
|XAGUSD
|-2.9K
|DXY_H5
|915
|CHFJPY
|-1.8K
|USTEC
|15K
|GBPCHF
|-210
|EURNZD
|217
|EURAUD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +381.58 EUR
最差交易: -313 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +14.58 EUR
最大连续亏损: -108.45 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.31 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 45
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.12 × 988
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
158
74%
4 745
70%
65%
1.14
0.49
EUR
EUR
96%
1:500