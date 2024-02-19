SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FW FRNDS REC
Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 avis
155 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 708
Bénéfice trades:
3 300 (70.09%)
Perte trades:
1 408 (29.91%)
Meilleure transaction:
381.58 EUR
Pire transaction:
-313.37 EUR
Bénéfice brut:
17 912.13 EUR (3 453 171 pips)
Perte brute:
-15 629.48 EUR (465 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (14.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
592.68 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
64.70%
Charge de dépôt maximale:
185.35%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
2 006 (42.61%)
Courts trades:
2 702 (57.39%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.48 EUR
Bénéfice moyen:
5.43 EUR
Perte moyenne:
-11.10 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-108.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-788.49 EUR (8)
Croissance mensuelle:
4.62%
Prévision annuelle:
56.05%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
586.93 EUR
Maximal:
1 512.46 EUR (63.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.30% (1 512.00 EUR)
Par fonds propres:
89.59% (327.37 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2022
USDCAD 972
AUDCAD 337
AUDNZD 259
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 194
GBPUSD 169
NZDCAD 150
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 713
USDCAD -1.8K
AUDCAD 357
AUDNZD -83
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 316
GBPUSD 403
NZDCAD 190
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
USDCAD -15K
AUDCAD 3.1K
AUDNZD -5.4K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.7K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 4.9K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +381.58 EUR
Pire transaction: -313 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +14.58 EUR
Perte consécutive maximale: -108.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.42 × 12
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 126
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.88 × 74
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
148 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 19:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FW FRNDS REC
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
1.7K
EUR
155
74%
4 708
70%
65%
1.14
0.48
EUR
96%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.