Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 Bewertungen
158 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 745
Gewinntrades:
3 326 (70.09%)
Verlusttrades:
1 419 (29.91%)
Bester Trade:
381.58 EUR
Schlechtester Trade:
-313.37 EUR
Bruttoprofit:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
Bruttoverlust:
-15 656.88 EUR (466 680 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (14.58 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
592.68 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
64.70%
Max deposit load:
185.35%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
2 025 (42.68%)
Short-Positionen:
2 720 (57.32%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.41 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-108.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-788.49 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
3.45%
Jahresprognose:
45.48%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
586.93 EUR
Maximaler:
1 512.46 EUR (63.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.30% (1 512.00 EUR)
Kapital:
89.59% (327.37 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 2024
USDCAD 982
AUDCAD 346
AUDNZD 267
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 195
GBPUSD 169
NZDCAD 151
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 716
USDCAD -1.8K
AUDCAD 368
AUDNZD -77
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 319
GBPUSD 403
NZDCAD 192
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 19K
USDCAD -13K
AUDCAD 3K
AUDNZD -5.2K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.8K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 5K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +381.58 EUR
Schlechtester Trade: -313 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.58 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -108.45 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.10 × 988
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Keine Bewertungen
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.