- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 745
Gewinntrades:
3 326 (70.09%)
Verlusttrades:
1 419 (29.91%)
Bester Trade:
381.58 EUR
Schlechtester Trade:
-313.37 EUR
Bruttoprofit:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
Bruttoverlust:
-15 656.88 EUR (466 680 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (14.58 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
592.68 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
64.70%
Max deposit load:
185.35%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
2 025 (42.68%)
Short-Positionen:
2 720 (57.32%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.41 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-108.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-788.49 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
3.45%
Jahresprognose:
45.48%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
586.93 EUR
Maximaler:
1 512.46 EUR (63.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
96.30% (1 512.00 EUR)
Kapital:
89.59% (327.37 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2024
|USDCAD
|982
|AUDCAD
|346
|AUDNZD
|267
|USDJPY
|236
|XAUUSD
|230
|NZDUSD
|195
|GBPUSD
|169
|NZDCAD
|151
|AUDUSD
|23
|US500
|15
|DXY_Z4
|11
|XAGUSD
|11
|DXY_H5
|10
|CHFJPY
|8
|USTEC
|6
|GBPCHF
|5
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|716
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|368
|AUDNZD
|-77
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|319
|GBPUSD
|403
|NZDCAD
|192
|AUDUSD
|80
|US500
|150
|DXY_Z4
|21
|XAGUSD
|-82
|DXY_H5
|101
|CHFJPY
|-12
|USTEC
|17
|GBPCHF
|-3
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|19K
|USDCAD
|-13K
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|-5.2K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|90K
|NZDUSD
|5.8K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDCAD
|5K
|AUDUSD
|-4.7K
|US500
|36K
|DXY_Z4
|174
|XAGUSD
|-2.9K
|DXY_H5
|915
|CHFJPY
|-1.8K
|USTEC
|15K
|GBPCHF
|-210
|EURNZD
|217
|EURAUD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +381.58 EUR
Schlechtester Trade: -313 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.58 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -108.45 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.31 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
|
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 45
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 988
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
