Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 reviews
158 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 -69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 745
Profit Trades:
3 326 (70.09%)
Loss Trades:
1 419 (29.91%)
Best trade:
381.58 EUR
Worst trade:
-313.37 EUR
Gross Profit:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
Gross Loss:
-15 656.76 EUR (466 680 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (14.58 EUR)
Maximal consecutive profit:
592.68 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
64.70%
Max deposit load:
185.35%
Latest trade:
55 minutes ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
21 hours
Recovery Factor:
1.54
Long Trades:
2 025 (42.68%)
Short Trades:
2 720 (57.32%)
Profit Factor:
1.15
Expected Payoff:
0.49 EUR
Average Profit:
5.41 EUR
Average Loss:
-11.03 EUR
Maximum consecutive losses:
12 (-108.45 EUR)
Maximal consecutive loss:
-788.49 EUR (8)
Monthly growth:
4.13%
Annual Forecast:
50.06%
Algo trading:
74%
Drawdown by balance:
Absolute:
586.93 EUR
Maximal:
1 512.46 EUR (63.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
96.30% (1 512.00 EUR)
By Equity:
89.59% (327.37 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 2024
USDCAD 982
AUDCAD 346
AUDNZD 267
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 195
GBPUSD 169
NZDCAD 151
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 716
USDCAD -1.8K
AUDCAD 368
AUDNZD -77
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 319
GBPUSD 403
NZDCAD 192
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 19K
USDCAD -13K
AUDCAD 3K
AUDNZD -5.2K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.8K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 5K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +381.58 EUR
Worst trade: -313 EUR
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +14.58 EUR
Maximal consecutive loss: -108.45 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 226
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.10 × 988
TickmillUK-Live
1.18 × 49
150 more...
No reviews
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 19:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.