Negociações:
4 745
Negociações com lucro:
3 326 (70.09%)
Negociações com perda:
1 419 (29.91%)
Melhor negociação:
381.58 EUR
Pior negociação:
-313.37 EUR
Lucro bruto:
17 985.03 EUR (3 809 359 pips)
Perda bruta:
-15 656.80 EUR (466 680 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (14.58 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
592.68 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
64.70%
Depósito máximo carregado:
185.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
2 025 (42.68%)
Negociações curtas:
2 720 (57.32%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.49 EUR
Lucro médio:
5.41 EUR
Perda média:
-11.03 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-108.45 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-788.49 EUR (8)
Crescimento mensal:
3.68%
Previsão anual:
45.48%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
586.93 EUR
Máximo:
1 512.46 EUR (63.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.30% (1 512.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
89.59% (327.37 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2024
|USDCAD
|982
|AUDCAD
|346
|AUDNZD
|267
|USDJPY
|236
|XAUUSD
|230
|NZDUSD
|195
|GBPUSD
|169
|NZDCAD
|151
|AUDUSD
|23
|US500
|15
|DXY_Z4
|11
|XAGUSD
|11
|DXY_H5
|10
|CHFJPY
|8
|USTEC
|6
|GBPCHF
|5
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|716
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|368
|AUDNZD
|-77
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|319
|GBPUSD
|403
|NZDCAD
|192
|AUDUSD
|80
|US500
|150
|DXY_Z4
|21
|XAGUSD
|-82
|DXY_H5
|101
|CHFJPY
|-12
|USTEC
|17
|GBPCHF
|-3
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|19K
|USDCAD
|-13K
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|-5.2K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|90K
|NZDUSD
|5.8K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDCAD
|5K
|AUDUSD
|-4.7K
|US500
|36K
|DXY_Z4
|174
|XAGUSD
|-2.9K
|DXY_H5
|915
|CHFJPY
|-1.8K
|USTEC
|15K
|GBPCHF
|-210
|EURNZD
|217
|EURAUD
|3
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +381.58 EUR
Pior negociação: -313 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +14.58 EUR
Máxima perda consecutiva: -108.45 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
