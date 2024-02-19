- Crescita
Trade:
4 708
Profit Trade:
3 300 (70.09%)
Loss Trade:
1 408 (29.91%)
Best Trade:
381.58 EUR
Worst Trade:
-313.37 EUR
Profitto lordo:
17 912.13 EUR (3 453 171 pips)
Perdita lorda:
-15 629.48 EUR (465 103 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (14.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
592.68 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.70%
Massimo carico di deposito:
185.35%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
2 006 (42.61%)
Short Trade:
2 702 (57.39%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.48 EUR
Profitto medio:
5.43 EUR
Perdita media:
-11.10 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-108.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-788.49 EUR (8)
Crescita mensile:
4.62%
Previsione annuale:
56.05%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
586.93 EUR
Massimale:
1 512.46 EUR (63.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.30% (1 512.00 EUR)
Per equità:
89.59% (327.37 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2022
|USDCAD
|972
|AUDCAD
|337
|AUDNZD
|259
|USDJPY
|236
|XAUUSD
|230
|NZDUSD
|194
|GBPUSD
|169
|NZDCAD
|150
|AUDUSD
|23
|US500
|15
|DXY_Z4
|11
|XAGUSD
|11
|DXY_H5
|10
|CHFJPY
|8
|USTEC
|6
|GBPCHF
|5
|EURNZD
|1
|EURAUD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|713
|USDCAD
|-1.8K
|AUDCAD
|357
|AUDNZD
|-83
|USDJPY
|88
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|316
|GBPUSD
|403
|NZDCAD
|190
|AUDUSD
|80
|US500
|150
|DXY_Z4
|21
|XAGUSD
|-82
|DXY_H5
|101
|CHFJPY
|-12
|USTEC
|17
|GBPCHF
|-3
|EURNZD
|1
|EURAUD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|USDCAD
|-15K
|AUDCAD
|3.1K
|AUDNZD
|-5.4K
|USDJPY
|1.9K
|XAUUSD
|90K
|NZDUSD
|5.7K
|GBPUSD
|2.7K
|NZDCAD
|4.9K
|AUDUSD
|-4.7K
|US500
|36K
|DXY_Z4
|174
|XAGUSD
|-2.9K
|DXY_H5
|915
|CHFJPY
|-1.8K
|USTEC
|15K
|GBPCHF
|-210
|EURNZD
|217
|EURAUD
|3
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +381.58 EUR
Worst Trade: -313 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +14.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -108.45 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
|0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
TickmillUK-Live
|0.42 × 12
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
VTMarkets-Live
|0.67 × 126
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
|0.80 × 5
Exness-MT5Real3
|0.88 × 74
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
1.7K
EUR
EUR
155
74%
4 708
70%
65%
1.14
0.48
EUR
EUR
96%
1:500