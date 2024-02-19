SegnaliSezioni
FW FRNDS REC
Sam Wuyts

FW FRNDS REC

Sam Wuyts
0 recensioni
155 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 708
Profit Trade:
3 300 (70.09%)
Loss Trade:
1 408 (29.91%)
Best Trade:
381.58 EUR
Worst Trade:
-313.37 EUR
Profitto lordo:
17 912.13 EUR (3 453 171 pips)
Perdita lorda:
-15 629.48 EUR (465 103 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (14.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
592.68 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.70%
Massimo carico di deposito:
185.35%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
2 006 (42.61%)
Short Trade:
2 702 (57.39%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.48 EUR
Profitto medio:
5.43 EUR
Perdita media:
-11.10 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-108.45 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-788.49 EUR (8)
Crescita mensile:
4.62%
Previsione annuale:
56.05%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
586.93 EUR
Massimale:
1 512.46 EUR (63.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.30% (1 512.00 EUR)
Per equità:
89.59% (327.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2022
USDCAD 972
AUDCAD 337
AUDNZD 259
USDJPY 236
XAUUSD 230
NZDUSD 194
GBPUSD 169
NZDCAD 150
AUDUSD 23
US500 15
DXY_Z4 11
XAGUSD 11
DXY_H5 10
CHFJPY 8
USTEC 6
GBPCHF 5
EURNZD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 713
USDCAD -1.8K
AUDCAD 357
AUDNZD -83
USDJPY 88
XAUUSD 2K
NZDUSD 316
GBPUSD 403
NZDCAD 190
AUDUSD 80
US500 150
DXY_Z4 21
XAGUSD -82
DXY_H5 101
CHFJPY -12
USTEC 17
GBPCHF -3
EURNZD 1
EURAUD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
USDCAD -15K
AUDCAD 3.1K
AUDNZD -5.4K
USDJPY 1.9K
XAUUSD 90K
NZDUSD 5.7K
GBPUSD 2.7K
NZDCAD 4.9K
AUDUSD -4.7K
US500 36K
DXY_Z4 174
XAGUSD -2.9K
DXY_H5 915
CHFJPY -1.8K
USTEC 15K
GBPCHF -210
EURNZD 217
EURAUD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +381.58 EUR
Worst Trade: -313 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +14.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -108.45 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.31 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.42 × 12
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 126
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
VantageInternational-Live 13
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.88 × 74
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 45
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
148 più
Non ci sono recensioni
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 15:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 22:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 09:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.29 19:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
