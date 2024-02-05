SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ATN EA
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 265%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
267 (89.89%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (10.10%)
En iyi işlem:
5.24 USD
En kötü işlem:
-11.09 USD
Brüt kâr:
130.18 USD (8 343 pips)
Brüt zarar:
-34.65 USD (2 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (8.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.79 USD (23)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
2.05%
Maks. mevduat yükü:
34.01%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.71
Alış işlemleri:
140 (47.14%)
Satış işlemleri:
157 (52.86%)
Kâr faktörü:
3.76
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.49 USD
Ortalama zarar:
-1.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.16 USD (4)
Aylık büyüme:
6.01%
Yıllık tahmin:
72.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.72 USD (11.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.73% (16.60 USD)
Varlığa göre:
24.61% (27.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 67
USDCHF 61
GBPUSD 42
AUDUSD 35
EURAUD 27
EURCHF 25
EURUSD 23
AUDCHF 7
AUDCAD 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 22
USDCHF 8
GBPUSD 31
AUDUSD 11
EURAUD -3
EURCHF 10
EURUSD 7
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 1.9K
USDCHF 306
GBPUSD 1.6K
AUDUSD 755
EURAUD 237
EURCHF 584
EURUSD 445
AUDCHF 159
AUDCAD 122
CADCHF 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.24 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


İnceleme yok
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of trading days is too low
2025.03.27 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 22:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.17 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 09:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.11 22:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 22:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATN EA
Ayda 1000 USD
265%
0
0
USD
133
USD
115
100%
297
89%
2%
3.75
0.32
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.