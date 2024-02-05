SignauxSections
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 265%
Tickmill-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
267 (89.89%)
Perte trades:
30 (10.10%)
Meilleure transaction:
5.24 USD
Pire transaction:
-11.09 USD
Bénéfice brut:
130.18 USD (8 343 pips)
Perte brute:
-34.65 USD (2 334 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (8.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.79 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
2.05%
Charge de dépôt maximale:
34.01%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.71
Longs trades:
140 (47.14%)
Courts trades:
157 (52.86%)
Facteur de profit:
3.76
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
0.49 USD
Perte moyenne:
-1.16 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.16 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.17%
Prévision annuelle:
87.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.72 USD (11.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.73% (16.60 USD)
Par fonds propres:
24.61% (27.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 67
USDCHF 61
GBPUSD 42
AUDUSD 35
EURAUD 27
EURCHF 25
EURUSD 23
AUDCHF 7
AUDCAD 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 22
USDCHF 8
GBPUSD 31
AUDUSD 11
EURAUD -3
EURCHF 10
EURUSD 7
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 1.9K
USDCHF 306
GBPUSD 1.6K
AUDUSD 755
EURAUD 237
EURCHF 584
EURUSD 445
AUDCHF 159
AUDCAD 122
CADCHF 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.24 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +8.64 USD
Perte consécutive maximale: -14.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
286 plus...
ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Aucun avis
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of trading days is too low
2025.03.27 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 22:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.17 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.13 09:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.11 22:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 22:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ATN EA
1000 USD par mois
265%
0
0
USD
133
USD
115
100%
297
89%
2%
3.75
0.32
USD
25%
1:500
