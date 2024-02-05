- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
354
盈利交易:
318 (89.83%)
亏损交易:
36 (10.17%)
最好交易:
5.24 USD
最差交易:
-11.09 USD
毛利:
146.42 USD (9 901 pips)
毛利亏损:
-36.33 USD (2 476 pips)
最大连续赢利:
42 (8.64 USD)
最大连续盈利:
47.79 USD (23)
夏普比率:
0.38
交易活动:
2.05%
最大入金加载:
34.01%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.58
长期交易:
170 (48.02%)
短期交易:
184 (51.98%)
利润因子:
4.03
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
0.46 USD
平均损失:
-1.01 USD
最大连续失误:
4 (-14.16 USD)
最大连续亏损:
-14.16 USD (4)
每月增长:
4.43%
年度预测:
53.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.72 USD (11.73%)
相对跌幅:
结余:
12.73% (16.60 USD)
净值:
24.61% (27.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|85
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|56
|AUDUSD
|39
|EURAUD
|32
|EURUSD
|28
|EURCHF
|25
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|25
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|9
|EURCHF
|10
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|562
|GBPUSD
|1.9K
|AUDUSD
|887
|EURAUD
|468
|EURUSD
|552
|EURCHF
|584
|AUDCHF
|159
|AUDCAD
|103
|CADCHF
|109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.24 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +8.64 USD
最大连续亏损: -14.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 10
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.09 × 23
|
BlueberryMarkets-Real
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
MTIGroup-Live
|0.25 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 40
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 247
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 43
|
IronFXBM-Real4
|0.33 × 3
|
Exness-Real3
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 46
|
XMTrading-Real 34
|0.46 × 94
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
ForexChief-Classic
|0.50 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 28630
