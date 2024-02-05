信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ATN EA
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0条评论
可靠性
127
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2023 305%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
354
盈利交易:
318 (89.83%)
亏损交易:
36 (10.17%)
最好交易:
5.24 USD
最差交易:
-11.09 USD
毛利:
146.42 USD (9 901 pips)
毛利亏损:
-36.33 USD (2 476 pips)
最大连续赢利:
42 (8.64 USD)
最大连续盈利:
47.79 USD (23)
夏普比率:
0.38
交易活动:
2.05%
最大入金加载:
34.01%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.58
长期交易:
170 (48.02%)
短期交易:
184 (51.98%)
利润因子:
4.03
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
0.46 USD
平均损失:
-1.01 USD
最大连续失误:
4 (-14.16 USD)
最大连续亏损:
-14.16 USD (4)
每月增长:
4.43%
年度预测:
53.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.72 USD (11.73%)
相对跌幅:
结余:
12.73% (16.60 USD)
净值:
24.61% (27.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 85
USDCHF 71
GBPUSD 56
AUDUSD 39
EURAUD 32
EURUSD 28
EURCHF 25
AUDCHF 7
AUDCAD 7
CADCHF 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 25
USDCHF 12
GBPUSD 35
AUDUSD 13
EURAUD -2
EURUSD 9
EURCHF 10
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 2.3K
USDCHF 562
GBPUSD 1.9K
AUDUSD 887
EURAUD 468
EURUSD 552
EURCHF 584
AUDCHF 159
AUDCAD 103
CADCHF 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.24 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +8.64 USD
最大连续亏损: -14.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
286 更多...
ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ATN EA
每月1000 USD
305%
0
0
USD
147
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
25%
1:500
复制

