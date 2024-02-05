- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
267 (89.89%)
Loss Trade:
30 (10.10%)
Best Trade:
5.24 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
130.18 USD (8 343 pips)
Perdita lorda:
-34.65 USD (2 334 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (8.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.79 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
2.05%
Massimo carico di deposito:
34.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
140 (47.14%)
Short Trade:
157 (52.86%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-1.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.16 USD (4)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
77.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.72 USD (11.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.73% (16.60 USD)
Per equità:
24.61% (27.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|67
|USDCHF
|61
|GBPUSD
|42
|AUDUSD
|35
|EURAUD
|27
|EURCHF
|25
|EURUSD
|23
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|22
|USDCHF
|8
|GBPUSD
|31
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|-3
|EURCHF
|10
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.9K
|USDCHF
|306
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|755
|EURAUD
|237
|EURCHF
|584
|EURUSD
|445
|AUDCHF
|159
|AUDCAD
|122
|CADCHF
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.24 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.64 USD
Massima perdita consecutiva: -14.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 10
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.09 × 23
|
BlueberryMarkets-Real
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
MTIGroup-Live
|0.25 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 40
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 247
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 43
|
IronFXBM-Real4
|0.33 × 3
|
Exness-Real3
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 46
|
XMTrading-Real 34
|0.46 × 94
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
ForexChief-Classic
|0.50 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 28630
