Segnali / MetaTrader 4 / ATN EA
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 265%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
297
Profit Trade:
267 (89.89%)
Loss Trade:
30 (10.10%)
Best Trade:
5.24 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
130.18 USD (8 343 pips)
Perdita lorda:
-34.65 USD (2 334 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (8.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.79 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
2.05%
Massimo carico di deposito:
34.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
140 (47.14%)
Short Trade:
157 (52.86%)
Fattore di profitto:
3.76
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-1.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.16 USD (4)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
77.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.72 USD (11.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.73% (16.60 USD)
Per equità:
24.61% (27.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 67
USDCHF 61
GBPUSD 42
AUDUSD 35
EURAUD 27
EURCHF 25
EURUSD 23
AUDCHF 7
AUDCAD 6
CADCHF 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 22
USDCHF 8
GBPUSD 31
AUDUSD 11
EURAUD -3
EURCHF 10
EURUSD 7
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 1.9K
USDCHF 306
GBPUSD 1.6K
AUDUSD 755
EURAUD 237
EURCHF 584
EURUSD 445
AUDCHF 159
AUDCAD 122
CADCHF 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.24 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.64 USD
Massima perdita consecutiva: -14.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ATN EA
1000USD al mese
265%
0
0
USD
133
USD
115
100%
297
89%
2%
3.75
0.32
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.