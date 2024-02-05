- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
354
利益トレード:
318 (89.83%)
損失トレード:
36 (10.17%)
ベストトレード:
5.24 USD
最悪のトレード:
-11.09 USD
総利益:
146.42 USD (9 901 pips)
総損失:
-36.33 USD (2 476 pips)
最大連続の勝ち:
42 (8.64 USD)
最大連続利益:
47.79 USD (23)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
2.05%
最大入金額:
34.01%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
170 (48.02%)
短いトレード:
184 (51.98%)
プロフィットファクター:
4.03
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
4 (-14.16 USD)
最大連続損失:
-14.16 USD (4)
月間成長:
4.43%
年間予想:
53.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
16.72 USD (11.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.73% (16.60 USD)
エクイティによる:
24.61% (27.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|85
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|56
|AUDUSD
|39
|EURAUD
|32
|EURUSD
|28
|EURCHF
|25
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|25
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|9
|EURCHF
|10
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|562
|GBPUSD
|1.9K
|AUDUSD
|887
|EURAUD
|468
|EURUSD
|552
|EURCHF
|584
|AUDCHF
|159
|AUDCAD
|103
|CADCHF
|109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.24 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +8.64 USD
最大連続損失: -14.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 10
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.09 × 23
|
BlueberryMarkets-Real
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
MTIGroup-Live
|0.25 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 40
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 247
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 43
|
IronFXBM-Real4
|0.33 × 3
|
Exness-Real3
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 46
|
XMTrading-Real 34
|0.46 × 94
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
ForexChief-Classic
|0.50 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 28630
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
305%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
USD
25%
1:500