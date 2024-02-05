シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ATN EA
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
レビュー0件
信頼性
127週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 305%
Tickmill-Live02
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
354
利益トレード:
318 (89.83%)
損失トレード:
36 (10.17%)
ベストトレード:
5.24 USD
最悪のトレード:
-11.09 USD
総利益:
146.42 USD (9 901 pips)
総損失:
-36.33 USD (2 476 pips)
最大連続の勝ち:
42 (8.64 USD)
最大連続利益:
47.79 USD (23)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
2.05%
最大入金額:
34.01%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
170 (48.02%)
短いトレード:
184 (51.98%)
プロフィットファクター:
4.03
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
4 (-14.16 USD)
最大連続損失:
-14.16 USD (4)
月間成長:
4.43%
年間予想:
53.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
16.72 USD (11.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.73% (16.60 USD)
エクイティによる:
24.61% (27.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 85
USDCHF 71
GBPUSD 56
AUDUSD 39
EURAUD 32
EURUSD 28
EURCHF 25
AUDCHF 7
AUDCAD 7
CADCHF 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 25
USDCHF 12
GBPUSD 35
AUDUSD 13
EURAUD -2
EURUSD 9
EURCHF 10
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD 2.3K
USDCHF 562
GBPUSD 1.9K
AUDUSD 887
EURAUD 468
EURUSD 552
EURCHF 584
AUDCHF 159
AUDCAD 103
CADCHF 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.24 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +8.64 USD
最大連続損失: -14.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
286 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


レビューなし
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ATN EA
1000 USD/月
305%
0
0
USD
147
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください