Всего трейдов:
354
Прибыльных трейдов:
318 (89.83%)
Убыточных трейдов:
36 (10.17%)
Лучший трейд:
5.24 USD
Худший трейд:
-11.09 USD
Общая прибыль:
146.42 USD (9 901 pips)
Общий убыток:
-36.33 USD (2 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (8.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.79 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
2.05%
Макс. загрузка депозита:
34.01%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.58
Длинных трейдов:
170 (48.02%)
Коротких трейдов:
184 (51.98%)
Профит фактор:
4.03
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.16 USD (4)
Прирост в месяц:
4.43%
Годовой прогноз:
53.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.72 USD (11.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.73% (16.60 USD)
По эквити:
24.61% (27.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|85
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|56
|AUDUSD
|39
|EURAUD
|32
|EURUSD
|28
|EURCHF
|25
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|25
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|9
|EURCHF
|10
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|562
|GBPUSD
|1.9K
|AUDUSD
|887
|EURAUD
|468
|EURUSD
|552
|EURCHF
|584
|AUDCHF
|159
|AUDCAD
|103
|CADCHF
|109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.24 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8.64 USD
Макс. убыток в серии: -14.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 10
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.09 × 23
|
BlueberryMarkets-Real
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
MTIGroup-Live
|0.25 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 40
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 247
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 43
|
IronFXBM-Real4
|0.33 × 3
|
Exness-Real3
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 46
|
XMTrading-Real 34
|0.46 × 94
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
ForexChief-Classic
|0.50 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 28630
