Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0 отзывов
Надежность
127 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2023 305%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
354
Прибыльных трейдов:
318 (89.83%)
Убыточных трейдов:
36 (10.17%)
Лучший трейд:
5.24 USD
Худший трейд:
-11.09 USD
Общая прибыль:
146.42 USD (9 901 pips)
Общий убыток:
-36.33 USD (2 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (8.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.79 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
2.05%
Макс. загрузка депозита:
34.01%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.58
Длинных трейдов:
170 (48.02%)
Коротких трейдов:
184 (51.98%)
Профит фактор:
4.03
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.16 USD (4)
Прирост в месяц:
4.43%
Годовой прогноз:
53.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.72 USD (11.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.73% (16.60 USD)
По эквити:
24.61% (27.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 85
USDCHF 71
GBPUSD 56
AUDUSD 39
EURAUD 32
EURUSD 28
EURCHF 25
AUDCHF 7
AUDCAD 7
CADCHF 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 25
USDCHF 12
GBPUSD 35
AUDUSD 13
EURAUD -2
EURUSD 9
EURCHF 10
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 2.3K
USDCHF 562
GBPUSD 1.9K
AUDUSD 887
EURAUD 468
EURUSD 552
EURCHF 584
AUDCHF 159
AUDCAD 103
CADCHF 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.24 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8.64 USD
Макс. убыток в серии: -14.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
еще 286...
ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219

2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ATN EA
1000 USD в месяц
305%
0
0
USD
147
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
25%
1:500
Копировать

