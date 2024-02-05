SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ATN EA
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0 comentarios
Fiabilidad
127 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2023 305%
Tickmill-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
354
Transacciones Rentables:
318 (89.83%)
Transacciones Irrentables:
36 (10.17%)
Mejor transacción:
5.24 USD
Peor transacción:
-11.09 USD
Beneficio Bruto:
146.42 USD (9 901 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.33 USD (2 476 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (8.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.79 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
2.05%
Carga máxima del depósito:
34.01%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
6.58
Transacciones Largas:
170 (48.02%)
Transacciones Cortas:
184 (51.98%)
Factor de Beneficio:
4.03
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
0.46 USD
Pérdidas medias:
-1.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.16 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.43%
Pronóstico anual:
53.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
16.72 USD (11.73%)
Reducción relativa:
De balance:
12.73% (16.60 USD)
De fondos:
24.61% (27.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 85
USDCHF 71
GBPUSD 56
AUDUSD 39
EURAUD 32
EURUSD 28
EURCHF 25
AUDCHF 7
AUDCAD 7
CADCHF 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 25
USDCHF 12
GBPUSD 35
AUDUSD 13
EURAUD -2
EURUSD 9
EURCHF 10
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 2.3K
USDCHF 562
GBPUSD 1.9K
AUDUSD 887
EURAUD 468
EURUSD 552
EURCHF 584
AUDCHF 159
AUDCAD 103
CADCHF 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.24 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +8.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
otros 286...
ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


No hay comentarios
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ATN EA
1000 USD al mes
305%
0
0
USD
147
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
25%
1:500
Copiar

