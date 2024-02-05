SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ATN EA
Ivan Bebikov

ATN EA

Ivan Bebikov
0 comentários
Confiabilidade
127 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2023 305%
Tickmill-Live02
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
354
Negociações com lucro:
318 (89.83%)
Negociações com perda:
36 (10.17%)
Melhor negociação:
5.24 USD
Pior negociação:
-11.09 USD
Lucro bruto:
146.42 USD (9 901 pips)
Perda bruta:
-36.33 USD (2 476 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (8.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.79 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
2.05%
Depósito máximo carregado:
34.01%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
6.58
Negociações longas:
170 (48.02%)
Negociações curtas:
184 (51.98%)
Fator de lucro:
4.03
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.16 USD (4)
Crescimento mensal:
4.43%
Previsão anual:
53.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
16.72 USD (11.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.73% (16.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.61% (27.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 85
USDCHF 71
GBPUSD 56
AUDUSD 39
EURAUD 32
EURUSD 28
EURCHF 25
AUDCHF 7
AUDCAD 7
CADCHF 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 25
USDCHF 12
GBPUSD 35
AUDUSD 13
EURAUD -2
EURUSD 9
EURCHF 10
AUDCHF 5
AUDCAD 2
CADCHF 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 2.3K
USDCHF 562
GBPUSD 1.9K
AUDUSD 887
EURAUD 468
EURUSD 552
EURCHF 584
AUDCHF 159
AUDCAD 103
CADCHF 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.24 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +8.64 USD
Máxima perda consecutiva: -14.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
Swissquote-Real1
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 10
GlobalFinInterflow-Asia 1
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.09 × 23
BlueberryMarkets-Real
0.13 × 8
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
MTIGroup-Live
0.25 × 4
TitanFX-Demo01
0.28 × 40
UniverseWheel-Live
0.29 × 247
Coinexx-Demo
0.33 × 43
IronFXBM-Real4
0.33 × 3
Exness-Real3
0.36 × 36
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 31
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 46
XMTrading-Real 34
0.46 × 94
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
ForexChief-Classic
0.50 × 2
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.50 × 6
Tickmill-Live02
0.55 × 28630
286 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

ATN EA  - https://www.mql5.com/en/market/product/84219


Sem comentários
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 03:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 01:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ATN EA
1000 USD por mês
305%
0
0
USD
147
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
25%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.