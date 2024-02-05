- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
354
Negociações com lucro:
318 (89.83%)
Negociações com perda:
36 (10.17%)
Melhor negociação:
5.24 USD
Pior negociação:
-11.09 USD
Lucro bruto:
146.42 USD (9 901 pips)
Perda bruta:
-36.33 USD (2 476 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (8.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.79 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
2.05%
Depósito máximo carregado:
34.01%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
6.58
Negociações longas:
170 (48.02%)
Negociações curtas:
184 (51.98%)
Fator de lucro:
4.03
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.16 USD (4)
Crescimento mensal:
4.43%
Previsão anual:
53.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
16.72 USD (11.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.73% (16.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.61% (27.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD
|85
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|56
|AUDUSD
|39
|EURAUD
|32
|EURUSD
|28
|EURCHF
|25
|AUDCHF
|7
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD
|25
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|13
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|9
|EURCHF
|10
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|562
|GBPUSD
|1.9K
|AUDUSD
|887
|EURAUD
|468
|EURUSD
|552
|EURCHF
|584
|AUDCHF
|159
|AUDCAD
|103
|CADCHF
|109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.24 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +8.64 USD
Máxima perda consecutiva: -14.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 10
|
GlobalFinInterflow-Asia 1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.09 × 23
|
BlueberryMarkets-Real
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
MTIGroup-Live
|0.25 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 40
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 247
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 43
|
IronFXBM-Real4
|0.33 × 3
|
Exness-Real3
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-Live11
|0.42 × 31
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 46
|
XMTrading-Real 34
|0.46 × 94
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
ForexChief-Classic
|0.50 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 28630
286 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
305%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
127
100%
354
89%
2%
4.03
0.31
USD
USD
25%
1:500