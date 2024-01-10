SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BP
Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 inceleme
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -31%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
965
Kârla kapanan işlemler:
664 (68.80%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (31.19%)
En iyi işlem:
568.24 USD
En kötü işlem:
-345.00 USD
Brüt kâr:
28 973.67 USD (158 555 pips)
Brüt zarar:
-15 797.93 USD (108 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (1 448.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 774.72 USD (31)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
68.00%
Maks. mevduat yükü:
75.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
443 (45.91%)
Satış işlemleri:
522 (54.09%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
13.65 USD
Ortalama kâr:
43.64 USD
Ortalama zarar:
-52.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-3 023.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 023.30 USD (27)
Aylık büyüme:
4.66%
Yıllık tahmin:
56.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 697.91 USD
Maksimum:
3 023.30 USD (130.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.56% (3 021.76 USD)
Varlığa göre:
76.91% (5 375.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 393
AUDNZD 335
AUDCAD 237
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 5.2K
AUDNZD 4K
AUDCAD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 19K
AUDNZD 11K
AUDCAD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +568.24 USD
En kötü işlem: -345 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +1 448.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 023.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
3 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 03:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 00:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.02 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
