- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
965
Kârla kapanan işlemler:
664 (68.80%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (31.19%)
En iyi işlem:
568.24 USD
En kötü işlem:
-345.00 USD
Brüt kâr:
28 973.67 USD (158 555 pips)
Brüt zarar:
-15 797.93 USD (108 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (1 448.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 774.72 USD (31)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
68.00%
Maks. mevduat yükü:
75.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
443 (45.91%)
Satış işlemleri:
522 (54.09%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
13.65 USD
Ortalama kâr:
43.64 USD
Ortalama zarar:
-52.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-3 023.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 023.30 USD (27)
Aylık büyüme:
4.66%
Yıllık tahmin:
56.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 697.91 USD
Maksimum:
3 023.30 USD (130.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.56% (3 021.76 USD)
Varlığa göre:
76.91% (5 375.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|393
|AUDNZD
|335
|AUDCAD
|237
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|5.2K
|AUDNZD
|4K
|AUDCAD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +568.24 USD
En kötü işlem: -345 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +1 448.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 023.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-31%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
89
99%
965
68%
68%
1.83
13.65
USD
USD
91%
1:500