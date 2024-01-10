- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 030
利益トレード:
708 (68.73%)
損失トレード:
322 (31.26%)
ベストトレード:
568.24 USD
最悪のトレード:
-345.00 USD
総利益:
34 070.57 USD (170 456 pips)
総損失:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
最大連続の勝ち:
39 (1 448.88 USD)
最大連続利益:
1 774.72 USD (31)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
66.66%
最大入金額:
75.48%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.22
長いトレード:
452 (43.88%)
短いトレード:
578 (56.12%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
15.32 USD
平均利益:
48.12 USD
平均損失:
-56.81 USD
最大連続の負け:
27 (-3 023.30 USD)
最大連続損失:
-3 023.30 USD (27)
月間成長:
1.83%
年間予想:
22.17%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 697.91 USD
最大の:
3 023.30 USD (130.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.56% (3 021.76 USD)
エクイティによる:
76.91% (5 375.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|405
|AUDNZD
|367
|AUDCAD
|258
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|6.1K
|AUDNZD
|4.4K
|AUDCAD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +568.24 USD
最悪のトレード: -345 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +1 448.88 USD
最大連続損失: -3 023.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-23%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
102
99%
1 030
68%
67%
1.86
15.32
USD
USD
91%
1:500