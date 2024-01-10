SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BP
Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 avis
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 -31%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
965
Bénéfice trades:
664 (68.80%)
Perte trades:
301 (31.19%)
Meilleure transaction:
568.24 USD
Pire transaction:
-345.00 USD
Bénéfice brut:
28 973.67 USD (158 555 pips)
Perte brute:
-15 797.93 USD (108 458 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (1 448.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 774.72 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
68.00%
Charge de dépôt maximale:
75.48%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.36
Longs trades:
443 (45.91%)
Courts trades:
522 (54.09%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
13.65 USD
Bénéfice moyen:
43.64 USD
Perte moyenne:
-52.48 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-3 023.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 023.30 USD (27)
Croissance mensuelle:
5.61%
Prévision annuelle:
68.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 697.91 USD
Maximal:
3 023.30 USD (130.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.56% (3 021.76 USD)
Par fonds propres:
76.91% (5 375.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 393
AUDNZD 335
AUDCAD 237
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 5.2K
AUDNZD 4K
AUDCAD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 19K
AUDNZD 11K
AUDCAD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +568.24 USD
Pire transaction: -345 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +1 448.88 USD
Perte consécutive maximale: -3 023.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
3 plus...
Aucun avis
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 03:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 00:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.03 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.02 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 11:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
