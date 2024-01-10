SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BP
Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 comentários
102 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 -23%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 030
Negociações com lucro:
708 (68.73%)
Negociações com perda:
322 (31.26%)
Melhor negociação:
568.24 USD
Pior negociação:
-345.00 USD
Lucro bruto:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Perda bruta:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (1 448.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 774.72 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
66.66%
Depósito máximo carregado:
75.48%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.22
Negociações longas:
452 (43.88%)
Negociações curtas:
578 (56.12%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
15.32 USD
Lucro médio:
48.12 USD
Perda média:
-56.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-3 023.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 023.30 USD (27)
Crescimento mensal:
2.70%
Previsão anual:
32.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 697.91 USD
Máximo:
3 023.30 USD (130.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.56% (3 021.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.91% (5 375.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 405
AUDNZD 367
AUDCAD 258
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 6.1K
AUDNZD 4.4K
AUDCAD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 22K
AUDNZD 11K
AUDCAD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +568.24 USD
Pior negociação: -345 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +1 448.88 USD
Máxima perda consecutiva: -3 023.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
3 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 03:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 00:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BP
100 USD por mês
-23%
0
0
USD
25K
USD
102
99%
1 030
68%
67%
1.86
15.32
USD
91%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.