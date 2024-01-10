- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 030
Negociações com lucro:
708 (68.73%)
Negociações com perda:
322 (31.26%)
Melhor negociação:
568.24 USD
Pior negociação:
-345.00 USD
Lucro bruto:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Perda bruta:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (1 448.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 774.72 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
66.66%
Depósito máximo carregado:
75.48%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.22
Negociações longas:
452 (43.88%)
Negociações curtas:
578 (56.12%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
15.32 USD
Lucro médio:
48.12 USD
Perda média:
-56.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-3 023.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 023.30 USD (27)
Crescimento mensal:
2.70%
Previsão anual:
32.74%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 697.91 USD
Máximo:
3 023.30 USD (130.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.56% (3 021.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.91% (5 375.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|405
|AUDNZD
|367
|AUDCAD
|258
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|6.1K
|AUDNZD
|4.4K
|AUDCAD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +568.24 USD
Pior negociação: -345 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +1 448.88 USD
Máxima perda consecutiva: -3 023.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
