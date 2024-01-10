SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BP
Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 comentarios
102 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -23%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 030
Transacciones Rentables:
708 (68.73%)
Transacciones Irrentables:
322 (31.26%)
Mejor transacción:
568.24 USD
Peor transacción:
-345.00 USD
Beneficio Bruto:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (1 448.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 774.72 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
66.66%
Carga máxima del depósito:
75.48%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.22
Transacciones Largas:
452 (43.88%)
Transacciones Cortas:
578 (56.12%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
15.32 USD
Beneficio medio:
48.12 USD
Pérdidas medias:
-56.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-3 023.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 023.30 USD (27)
Crecimiento al mes:
2.70%
Pronóstico anual:
32.74%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 697.91 USD
Máxima:
3 023.30 USD (130.01%)
Reducción relativa:
De balance:
90.56% (3 021.76 USD)
De fondos:
76.91% (5 375.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 405
AUDNZD 367
AUDCAD 258
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 6.1K
AUDNZD 4.4K
AUDCAD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 22K
AUDNZD 11K
AUDCAD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +568.24 USD
Peor transacción: -345 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +1 448.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 023.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
otros 3...
No hay comentarios
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 03:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 00:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.