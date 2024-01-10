- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 030
Transacciones Rentables:
708 (68.73%)
Transacciones Irrentables:
322 (31.26%)
Mejor transacción:
568.24 USD
Peor transacción:
-345.00 USD
Beneficio Bruto:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (1 448.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 774.72 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
66.66%
Carga máxima del depósito:
75.48%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.22
Transacciones Largas:
452 (43.88%)
Transacciones Cortas:
578 (56.12%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
15.32 USD
Beneficio medio:
48.12 USD
Pérdidas medias:
-56.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-3 023.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 023.30 USD (27)
Crecimiento al mes:
2.70%
Pronóstico anual:
32.74%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 697.91 USD
Máxima:
3 023.30 USD (130.01%)
Reducción relativa:
De balance:
90.56% (3 021.76 USD)
De fondos:
76.91% (5 375.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|405
|AUDNZD
|367
|AUDCAD
|258
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|6.1K
|AUDNZD
|4.4K
|AUDCAD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +568.24 USD
Peor transacción: -345 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +1 448.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 023.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
otros 3...
