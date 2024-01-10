- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
965
Profit Trade:
664 (68.80%)
Loss Trade:
301 (31.19%)
Best Trade:
568.24 USD
Worst Trade:
-345.00 USD
Profitto lordo:
28 973.67 USD (158 555 pips)
Perdita lorda:
-15 797.93 USD (108 458 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (1 448.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 774.72 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
68.00%
Massimo carico di deposito:
75.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
443 (45.91%)
Short Trade:
522 (54.09%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
13.65 USD
Profitto medio:
43.64 USD
Perdita media:
-52.48 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-3 023.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 023.30 USD (27)
Crescita mensile:
5.29%
Previsione annuale:
64.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 697.91 USD
Massimale:
3 023.30 USD (130.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.56% (3 021.76 USD)
Per equità:
76.91% (5 375.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|393
|AUDNZD
|335
|AUDCAD
|237
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|5.2K
|AUDNZD
|4K
|AUDCAD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +568.24 USD
Worst Trade: -345 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +1 448.88 USD
Massima perdita consecutiva: -3 023.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-31%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
89
99%
965
68%
68%
1.83
13.65
USD
USD
91%
1:500