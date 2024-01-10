SegnaliSezioni
Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 recensioni
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 -31%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
965
Profit Trade:
664 (68.80%)
Loss Trade:
301 (31.19%)
Best Trade:
568.24 USD
Worst Trade:
-345.00 USD
Profitto lordo:
28 973.67 USD (158 555 pips)
Perdita lorda:
-15 797.93 USD (108 458 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (1 448.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 774.72 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
68.00%
Massimo carico di deposito:
75.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
443 (45.91%)
Short Trade:
522 (54.09%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
13.65 USD
Profitto medio:
43.64 USD
Perdita media:
-52.48 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-3 023.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 023.30 USD (27)
Crescita mensile:
5.29%
Previsione annuale:
64.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 697.91 USD
Massimale:
3 023.30 USD (130.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.56% (3 021.76 USD)
Per equità:
76.91% (5 375.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 393
AUDNZD 335
AUDCAD 237
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 5.2K
AUDNZD 4K
AUDCAD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 19K
AUDNZD 11K
AUDCAD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +568.24 USD
Worst Trade: -345 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +1 448.88 USD
Massima perdita consecutiva: -3 023.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
3 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BP
100USD al mese
-31%
0
0
USD
22K
USD
89
99%
965
68%
68%
1.83
13.65
USD
91%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.