SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BP
Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 Bewertungen
102 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -23%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 030
Gewinntrades:
708 (68.73%)
Verlusttrades:
322 (31.26%)
Bester Trade:
568.24 USD
Schlechtester Trade:
-345.00 USD
Bruttoprofit:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Bruttoverlust:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (1 448.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 774.72 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
66.66%
Max deposit load:
75.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.22
Long-Positionen:
452 (43.88%)
Short-Positionen:
578 (56.12%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
15.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-56.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-3 023.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 023.30 USD (27)
Wachstum pro Monat :
1.83%
Jahresprognose:
22.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 697.91 USD
Maximaler:
3 023.30 USD (130.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.56% (3 021.76 USD)
Kapital:
76.91% (5 375.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 405
AUDNZD 367
AUDCAD 258
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 6.1K
AUDNZD 4.4K
AUDCAD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 22K
AUDNZD 11K
AUDCAD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +568.24 USD
Schlechtester Trade: -345 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 27
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 448.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 023.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
noch 3 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 03:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 00:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BP
100 USD pro Monat
-23%
0
0
USD
25K
USD
102
99%
1 030
68%
67%
1.86
15.32
USD
91%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.