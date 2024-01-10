- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 030
Gewinntrades:
708 (68.73%)
Verlusttrades:
322 (31.26%)
Bester Trade:
568.24 USD
Schlechtester Trade:
-345.00 USD
Bruttoprofit:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Bruttoverlust:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (1 448.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 774.72 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
66.66%
Max deposit load:
75.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.22
Long-Positionen:
452 (43.88%)
Short-Positionen:
578 (56.12%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
15.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-56.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-3 023.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 023.30 USD (27)
Wachstum pro Monat :
1.83%
Jahresprognose:
22.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 697.91 USD
Maximaler:
3 023.30 USD (130.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.56% (3 021.76 USD)
Kapital:
76.91% (5 375.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|405
|AUDNZD
|367
|AUDCAD
|258
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|6.1K
|AUDNZD
|4.4K
|AUDCAD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +568.24 USD
Schlechtester Trade: -345 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 27
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 448.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 023.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
