Khachatur Airumov

BP

Khachatur Airumov
0 отзывов
102 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 -23%
RoboMarkets-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 030
Прибыльных трейдов:
708 (68.73%)
Убыточных трейдов:
322 (31.26%)
Лучший трейд:
568.24 USD
Худший трейд:
-345.00 USD
Общая прибыль:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Общий убыток:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (1 448.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 774.72 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
66.66%
Макс. загрузка депозита:
75.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.22
Длинных трейдов:
452 (43.88%)
Коротких трейдов:
578 (56.12%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
15.32 USD
Средняя прибыль:
48.12 USD
Средний убыток:
-56.81 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-3 023.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 023.30 USD (27)
Прирост в месяц:
3.50%
Годовой прогноз:
42.50%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 697.91 USD
Максимальная:
3 023.30 USD (130.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.56% (3 021.76 USD)
По эквити:
76.91% (5 375.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 405
AUDNZD 367
AUDCAD 258
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 6.1K
AUDNZD 4.4K
AUDCAD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 22K
AUDNZD 11K
AUDCAD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +568.24 USD
Худший трейд: -345 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +1 448.88 USD
Макс. убыток в серии: -3 023.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
RoboForex-ECN-3
0.45 × 40
Axi-US06-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.67 × 3
FBS-Real-13
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
1.27 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.77 × 31
Exness-Real
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
2.50 × 2
TradersWay-Live
3.08 × 39
RoboForex-ProCent-7
3.80 × 5
Exness-Real9
4.00 × 1
Exness-Real29
4.00 × 3
Coinexx-Demo
5.00 × 3
RoboForex-ECN-2
5.67 × 3
ICMarketsSC-Live05
6.14 × 35
DooPrime-Live 3
6.17 × 6
Axi-US09-Live
6.43 × 28
TitanFX-06
7.06 × 63
VantageInternational-Live 18
9.16 × 45
VantageInternational-Live 3
9.96 × 23
ECMarkets-Live01
11.22 × 37
AdmiralMarkets-Live3
13.25 × 4
еще 3...
Нет отзывов
2025.12.23 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 03:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 12:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 00:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 00:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BP
100 USD в месяц
-23%
0
0
USD
25K
USD
102
99%
1 030
68%
67%
1.86
15.32
USD
91%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.