- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 030
Прибыльных трейдов:
708 (68.73%)
Убыточных трейдов:
322 (31.26%)
Лучший трейд:
568.24 USD
Худший трейд:
-345.00 USD
Общая прибыль:
34 070.57 USD (170 456 pips)
Общий убыток:
-18 291.79 USD (114 877 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (1 448.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 774.72 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
66.66%
Макс. загрузка депозита:
75.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.22
Длинных трейдов:
452 (43.88%)
Коротких трейдов:
578 (56.12%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
15.32 USD
Средняя прибыль:
48.12 USD
Средний убыток:
-56.81 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-3 023.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 023.30 USD (27)
Прирост в месяц:
3.50%
Годовой прогноз:
42.50%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 697.91 USD
Максимальная:
3 023.30 USD (130.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.56% (3 021.76 USD)
По эквити:
76.91% (5 375.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|405
|AUDNZD
|367
|AUDCAD
|258
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|6.1K
|AUDNZD
|4.4K
|AUDCAD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +568.24 USD
Худший трейд: -345 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +1 448.88 USD
Макс. убыток в серии: -3 023.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.45 × 40
|
Axi-US06-Live
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.67 × 3
|
FBS-Real-13
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|1.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|1.77 × 31
|
Exness-Real
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|2.50 × 2
|
TradersWay-Live
|3.08 × 39
|
RoboForex-ProCent-7
|3.80 × 5
|
Exness-Real9
|4.00 × 1
|
Exness-Real29
|4.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|5.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|5.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|6.14 × 35
|
DooPrime-Live 3
|6.17 × 6
|
Axi-US09-Live
|6.43 × 28
|
TitanFX-06
|7.06 × 63
|
VantageInternational-Live 18
|9.16 × 45
|
VantageInternational-Live 3
|9.96 × 23
|
ECMarkets-Live01
|11.22 × 37
|
AdmiralMarkets-Live3
|13.25 × 4
еще 3...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
102
99%
1 030
68%
67%
1.86
15.32
USD
USD
91%
1:500