MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 125%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 254
Kârla kapanan işlemler:
697 (55.58%)
Zararla kapanan işlemler:
557 (44.42%)
En iyi işlem:
346.86 USD
En kötü işlem:
-827.76 USD
Brüt kâr:
10 133.83 USD (375 961 pips)
Brüt zarar:
-10 150.76 USD (407 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (854.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
854.50 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
58.64%
Maks. mevduat yükü:
34.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
836 (66.67%)
Satış işlemleri:
418 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
14.54 USD
Ortalama zarar:
-18.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-135.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 520.51 USD (8)
Aylık büyüme:
9.64%
Yıllık tahmin:
117.00%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 811.77 USD
Maksimum:
1 847.49 USD (171.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.79% (1 847.49 USD)
Varlığa göre:
58.93% (1 128.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 281
GBPJPY 247
USDCAD 81
GBPUSD 54
EURCHF 51
AUDNZD 50
EURGBP 46
EURNZD 37
EURUSD 35
AUDUSD 33
NZDCHF 32
EURCAD 30
AUDCAD 26
GBPAUD 25
USDJPY 25
GBPNZD 23
NZDJPY 19
USDCHF 16
EURJPY 15
NZDUSD 14
GBPCAD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 11
AUDCHF 10
EURAUD 10
CADJPY 9
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.3K
USDCAD -96
GBPUSD -34
EURCHF 19
AUDNZD -8
EURGBP 3
EURNZD 232
EURUSD 251
AUDUSD 91
NZDCHF 238
EURCAD -79
AUDCAD -73
GBPAUD 110
USDJPY -103
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 14
EURJPY -55
NZDUSD -45
GBPCAD -11
GBPCHF 26
NZDCAD -117
AUDCHF -115
EURAUD -282
CADJPY 22
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 69K
GBPJPY -43K
USDCAD -15K
GBPUSD -4.2K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURNZD 3.4K
EURUSD 2.1K
AUDUSD -1.9K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.8K
AUDCAD -270
GBPAUD 486
USDJPY -3.9K
GBPNZD 368
NZDJPY -6.6K
USDCHF -251
EURJPY -10K
NZDUSD -2.8K
GBPCAD -718
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.5K
AUDCHF -1.6K
EURAUD -3.8K
CADJPY 1.5K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +346.86 USD
En kötü işlem: -828 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +854.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

