MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 reviews
Reliability
109 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2023 158%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 313
Profit Trades:
732 (55.75%)
Loss Trades:
581 (44.25%)
Best trade:
346.86 USD
Worst trade:
-827.76 USD
Gross Profit:
10 323.13 USD (388 619 pips)
Gross Loss:
-10 249.67 USD (414 770 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (854.50 USD)
Maximal consecutive profit:
854.50 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
54.33%
Max deposit load:
34.58%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
9
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.04
Long Trades:
884 (67.33%)
Short Trades:
429 (32.67%)
Profit Factor:
1.01
Expected Payoff:
0.06 USD
Average Profit:
14.10 USD
Average Loss:
-17.64 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-135.01 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 520.51 USD (8)
Monthly growth:
4.26%
Annual Forecast:
51.66%
Algo trading:
27%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 811.77 USD
Maximal:
1 847.49 USD (171.74%)
Relative drawdown:
By Balance:
72.79% (1 847.49 USD)
By Equity:
58.93% (1 128.42 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 299
GBPJPY 260
USDCAD 82
GBPUSD 64
EURCHF 52
AUDNZD 51
EURGBP 46
EURUSD 37
EURNZD 37
AUDUSD 34
NZDCHF 32
EURCAD 31
AUDCAD 26
GBPAUD 26
USDJPY 26
GBPNZD 24
NZDJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 16
GBPCAD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 12
EURAUD 11
AUDCHF 10
CADJPY 10
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.2K
USDCAD -96
GBPUSD -20
EURCHF 18
AUDNZD -9
EURGBP 3
EURUSD 251
EURNZD 232
AUDUSD 87
NZDCHF 238
EURCAD -78
AUDCAD -73
GBPAUD 108
USDJPY -99
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 10
EURJPY -52
GBPCAD -10
NZDUSD -45
GBPCHF 26
NZDCAD -118
EURAUD -290
AUDCHF -115
CADJPY 25
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -40K
USDCAD -15K
GBPUSD -3.9K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURUSD 2K
EURNZD 3.4K
AUDUSD -2.1K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.6K
AUDCAD -270
GBPAUD 167
USDJPY -3.3K
GBPNZD 345
NZDJPY -6.6K
USDCHF -434
EURJPY -9.8K
GBPCAD -628
NZDUSD -2.8K
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.7K
EURAUD -4.3K
AUDCHF -1.6K
CADJPY 1.9K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +346.86 USD
Worst trade: -828 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +854.50 USD
Maximal consecutive loss: -135.01 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboMarkets-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SmartSignals Pro
30 USD per month
158%
0
0
USD
553
USD
109
27%
1 313
55%
54%
1.00
0.06
USD
73%
1:500
