MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 comentarios
Fiabilidad
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 158%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 313
Transacciones Rentables:
732 (55.75%)
Transacciones Irrentables:
581 (44.25%)
Mejor transacción:
346.86 USD
Peor transacción:
-827.76 USD
Beneficio Bruto:
10 323.13 USD (388 619 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 249.67 USD (414 770 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (854.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
854.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
54.33%
Carga máxima del depósito:
34.58%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
884 (67.33%)
Transacciones Cortas:
429 (32.67%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.06 USD
Beneficio medio:
14.10 USD
Pérdidas medias:
-17.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-135.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 520.51 USD (8)
Crecimiento al mes:
3.51%
Pronóstico anual:
42.65%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 811.77 USD
Máxima:
1 847.49 USD (171.74%)
Reducción relativa:
De balance:
72.79% (1 847.49 USD)
De fondos:
58.93% (1 128.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 299
GBPJPY 260
USDCAD 82
GBPUSD 64
EURCHF 52
AUDNZD 51
EURGBP 46
EURUSD 37
EURNZD 37
AUDUSD 34
NZDCHF 32
EURCAD 31
AUDCAD 26
GBPAUD 26
USDJPY 26
GBPNZD 24
NZDJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 16
GBPCAD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 12
EURAUD 11
AUDCHF 10
CADJPY 10
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.2K
USDCAD -96
GBPUSD -20
EURCHF 18
AUDNZD -9
EURGBP 3
EURUSD 251
EURNZD 232
AUDUSD 87
NZDCHF 238
EURCAD -78
AUDCAD -73
GBPAUD 108
USDJPY -99
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 10
EURJPY -52
GBPCAD -10
NZDUSD -45
GBPCHF 26
NZDCAD -118
EURAUD -290
AUDCHF -115
CADJPY 25
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -40K
USDCAD -15K
GBPUSD -3.9K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURUSD 2K
EURNZD 3.4K
AUDUSD -2.1K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.6K
AUDCAD -270
GBPAUD 167
USDJPY -3.3K
GBPNZD 345
NZDJPY -6.6K
USDCHF -434
EURJPY -9.8K
GBPCAD -628
NZDUSD -2.8K
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.7K
EURAUD -4.3K
AUDCHF -1.6K
CADJPY 1.9K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +346.86 USD
Peor transacción: -828 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +854.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135.01 USD

2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
