MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 avis
Fiabilité
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 125%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 254
Bénéfice trades:
697 (55.58%)
Perte trades:
557 (44.42%)
Meilleure transaction:
346.86 USD
Pire transaction:
-827.76 USD
Bénéfice brut:
10 133.83 USD (375 961 pips)
Perte brute:
-10 150.76 USD (407 963 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (854.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
854.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
58.64%
Charge de dépôt maximale:
34.58%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
836 (66.67%)
Courts trades:
418 (33.33%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
14.54 USD
Perte moyenne:
-18.22 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-135.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 520.51 USD (8)
Croissance mensuelle:
19.06%
Prévision annuelle:
233.42%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 811.77 USD
Maximal:
1 847.49 USD (171.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.79% (1 847.49 USD)
Par fonds propres:
58.93% (1 128.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 281
GBPJPY 247
USDCAD 81
GBPUSD 54
EURCHF 51
AUDNZD 50
EURGBP 46
EURNZD 37
EURUSD 35
AUDUSD 33
NZDCHF 32
EURCAD 30
AUDCAD 26
GBPAUD 25
USDJPY 25
GBPNZD 23
NZDJPY 19
USDCHF 16
EURJPY 15
NZDUSD 14
GBPCAD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 11
AUDCHF 10
EURAUD 10
CADJPY 9
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.3K
USDCAD -96
GBPUSD -34
EURCHF 19
AUDNZD -8
EURGBP 3
EURNZD 232
EURUSD 251
AUDUSD 91
NZDCHF 238
EURCAD -79
AUDCAD -73
GBPAUD 110
USDJPY -103
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 14
EURJPY -55
NZDUSD -45
GBPCAD -11
GBPCHF 26
NZDCAD -117
AUDCHF -115
EURAUD -282
CADJPY 22
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
GBPJPY -43K
USDCAD -15K
GBPUSD -4.2K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURNZD 3.4K
EURUSD 2.1K
AUDUSD -1.9K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.8K
AUDCAD -270
GBPAUD 486
USDJPY -3.9K
GBPNZD 368
NZDJPY -6.6K
USDCHF -251
EURJPY -10K
NZDUSD -2.8K
GBPCAD -718
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.5K
AUDCHF -1.6K
EURAUD -3.8K
CADJPY 1.5K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +346.86 USD
Pire transaction: -828 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +854.50 USD
Perte consécutive maximale: -135.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.18 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 02:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.12 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.07 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.26 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.24 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SmartSignals Pro
30 USD par mois
125%
0
0
USD
1.1K
USD
97
27%
1 254
55%
59%
0.99
-0.01
USD
73%
1:500
