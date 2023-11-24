SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SmartSignals Pro
MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 125%
RoboMarkets-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 254
Profit Trade:
697 (55.58%)
Loss Trade:
557 (44.42%)
Best Trade:
346.86 USD
Worst Trade:
-827.76 USD
Profitto lordo:
10 133.83 USD (375 961 pips)
Perdita lorda:
-10 150.76 USD (407 963 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (854.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
854.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
58.64%
Massimo carico di deposito:
34.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
836 (66.67%)
Short Trade:
418 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
14.54 USD
Perdita media:
-18.22 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-135.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 520.51 USD (8)
Crescita mensile:
10.51%
Previsione annuale:
127.55%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 811.77 USD
Massimale:
1 847.49 USD (171.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.79% (1 847.49 USD)
Per equità:
58.93% (1 128.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 281
GBPJPY 247
USDCAD 81
GBPUSD 54
EURCHF 51
AUDNZD 50
EURGBP 46
EURNZD 37
EURUSD 35
AUDUSD 33
NZDCHF 32
EURCAD 30
AUDCAD 26
GBPAUD 25
USDJPY 25
GBPNZD 23
NZDJPY 19
USDCHF 16
EURJPY 15
NZDUSD 14
GBPCAD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 11
AUDCHF 10
EURAUD 10
CADJPY 9
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.3K
USDCAD -96
GBPUSD -34
EURCHF 19
AUDNZD -8
EURGBP 3
EURNZD 232
EURUSD 251
AUDUSD 91
NZDCHF 238
EURCAD -79
AUDCAD -73
GBPAUD 110
USDJPY -103
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 14
EURJPY -55
NZDUSD -45
GBPCAD -11
GBPCHF 26
NZDCAD -117
AUDCHF -115
EURAUD -282
CADJPY 22
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
GBPJPY -43K
USDCAD -15K
GBPUSD -4.2K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURNZD 3.4K
EURUSD 2.1K
AUDUSD -1.9K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.8K
AUDCAD -270
GBPAUD 486
USDJPY -3.9K
GBPNZD 368
NZDJPY -6.6K
USDCHF -251
EURJPY -10K
NZDUSD -2.8K
GBPCAD -718
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.5K
AUDCHF -1.6K
EURAUD -3.8K
CADJPY 1.5K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +346.86 USD
Worst Trade: -828 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +854.50 USD
Massima perdita consecutiva: -135.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.18 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 02:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.12 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 17:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.08 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.07 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.26 14:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.24 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SmartSignals Pro
30USD al mese
125%
0
0
USD
1.1K
USD
97
27%
1 254
55%
59%
0.99
-0.01
USD
73%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.