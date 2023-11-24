SinaisSeções
MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
Confiabilidade
109 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 158%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 313
Negociações com lucro:
732 (55.75%)
Negociações com perda:
581 (44.25%)
Melhor negociação:
346.86 USD
Pior negociação:
-827.76 USD
Lucro bruto:
10 323.13 USD (388 619 pips)
Perda bruta:
-10 249.67 USD (414 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (854.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
854.50 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
54.33%
Depósito máximo carregado:
34.58%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
884 (67.33%)
Negociações curtas:
429 (32.67%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
14.10 USD
Perda média:
-17.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-135.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 520.51 USD (8)
Crescimento mensal:
3.97%
Previsão anual:
48.22%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 811.77 USD
Máximo:
1 847.49 USD (171.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.79% (1 847.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.93% (1 128.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 299
GBPJPY 260
USDCAD 82
GBPUSD 64
EURCHF 52
AUDNZD 51
EURGBP 46
EURUSD 37
EURNZD 37
AUDUSD 34
NZDCHF 32
EURCAD 31
AUDCAD 26
GBPAUD 26
USDJPY 26
GBPNZD 24
NZDJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 16
GBPCAD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 12
EURAUD 11
AUDCHF 10
CADJPY 10
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.2K
USDCAD -96
GBPUSD -20
EURCHF 18
AUDNZD -9
EURGBP 3
EURUSD 251
EURNZD 232
AUDUSD 87
NZDCHF 238
EURCAD -78
AUDCAD -73
GBPAUD 108
USDJPY -99
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 10
EURJPY -52
GBPCAD -10
NZDUSD -45
GBPCHF 26
NZDCAD -118
EURAUD -290
AUDCHF -115
CADJPY 25
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -40K
USDCAD -15K
GBPUSD -3.9K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURUSD 2K
EURNZD 3.4K
AUDUSD -2.1K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.6K
AUDCAD -270
GBPAUD 167
USDJPY -3.3K
GBPNZD 345
NZDJPY -6.6K
USDCHF -434
EURJPY -9.8K
GBPCAD -628
NZDUSD -2.8K
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.7K
EURAUD -4.3K
AUDCHF -1.6K
CADJPY 1.9K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +346.86 USD
Pior negociação: -828 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +854.50 USD
Máxima perda consecutiva: -135.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
