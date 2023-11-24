- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 313
利益トレード:
732 (55.75%)
損失トレード:
581 (44.25%)
ベストトレード:
346.86 USD
最悪のトレード:
-827.76 USD
総利益:
10 323.13 USD (388 619 pips)
総損失:
-10 249.67 USD (414 770 pips)
最大連続の勝ち:
18 (854.50 USD)
最大連続利益:
854.50 USD (18)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
54.33%
最大入金額:
34.58%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
884 (67.33%)
短いトレード:
429 (32.67%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
14.10 USD
平均損失:
-17.64 USD
最大連続の負け:
21 (-135.01 USD)
最大連続損失:
-1 520.51 USD (8)
月間成長:
3.97%
年間予想:
48.22%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 811.77 USD
最大の:
1 847.49 USD (171.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.79% (1 847.49 USD)
エクイティによる:
58.93% (1 128.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|299
|GBPJPY
|260
|USDCAD
|82
|GBPUSD
|64
|EURCHF
|52
|AUDNZD
|51
|EURGBP
|46
|EURUSD
|37
|EURNZD
|37
|AUDUSD
|34
|NZDCHF
|32
|EURCAD
|31
|AUDCAD
|26
|GBPAUD
|26
|USDJPY
|26
|GBPNZD
|24
|NZDJPY
|20
|USDCHF
|18
|EURJPY
|16
|GBPCAD
|15
|NZDUSD
|14
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|12
|EURAUD
|11
|AUDCHF
|10
|CADJPY
|10
|.USTECHCash
|9
|CHFJPY
|8
|CADCHF
|7
|AUDJPY
|5
|TSLA
|5
|NFLX
|4
|NVDA
|3
|BA
|3
|AAPL
|2
|PYPL
|1
|AMZN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.2K
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-96
|GBPUSD
|-20
|EURCHF
|18
|AUDNZD
|-9
|EURGBP
|3
|EURUSD
|251
|EURNZD
|232
|AUDUSD
|87
|NZDCHF
|238
|EURCAD
|-78
|AUDCAD
|-73
|GBPAUD
|108
|USDJPY
|-99
|GBPNZD
|-22
|NZDJPY
|-57
|USDCHF
|10
|EURJPY
|-52
|GBPCAD
|-10
|NZDUSD
|-45
|GBPCHF
|26
|NZDCAD
|-118
|EURAUD
|-290
|AUDCHF
|-115
|CADJPY
|25
|.USTECHCash
|11
|CHFJPY
|135
|CADCHF
|16
|AUDJPY
|-80
|TSLA
|20
|NFLX
|26
|NVDA
|43
|BA
|-67
|AAPL
|0
|PYPL
|0
|AMZN
|44
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|71K
|GBPJPY
|-40K
|USDCAD
|-15K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURCHF
|12K
|AUDNZD
|-16K
|EURGBP
|-3.4K
|EURUSD
|2K
|EURNZD
|3.4K
|AUDUSD
|-2.1K
|NZDCHF
|-6.4K
|EURCAD
|-2.6K
|AUDCAD
|-270
|GBPAUD
|167
|USDJPY
|-3.3K
|GBPNZD
|345
|NZDJPY
|-6.6K
|USDCHF
|-434
|EURJPY
|-9.8K
|GBPCAD
|-628
|NZDUSD
|-2.8K
|GBPCHF
|2.3K
|NZDCAD
|-1.7K
|EURAUD
|-4.3K
|AUDCHF
|-1.6K
|CADJPY
|1.9K
|.USTECHCash
|1.3K
|CHFJPY
|3.5K
|CADCHF
|596
|AUDJPY
|-3.4K
|TSLA
|2K
|NFLX
|-2.2K
|NVDA
|533
|BA
|-1.1K
|AAPL
|33
|PYPL
|0
|AMZN
|451
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +346.86 USD
最悪のトレード: -828 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +854.50 USD
最大連続損失: -135.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
