シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SmartSignals Pro
MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO

SmartSignals Pro

MIGUEL ANGEL ROMO LOZANO
レビュー0件
信頼性
109週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 158%
RoboMarkets-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 313
利益トレード:
732 (55.75%)
損失トレード:
581 (44.25%)
ベストトレード:
346.86 USD
最悪のトレード:
-827.76 USD
総利益:
10 323.13 USD (388 619 pips)
総損失:
-10 249.67 USD (414 770 pips)
最大連続の勝ち:
18 (854.50 USD)
最大連続利益:
854.50 USD (18)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
54.33%
最大入金額:
34.58%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
884 (67.33%)
短いトレード:
429 (32.67%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
14.10 USD
平均損失:
-17.64 USD
最大連続の負け:
21 (-135.01 USD)
最大連続損失:
-1 520.51 USD (8)
月間成長:
3.97%
年間予想:
48.22%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 811.77 USD
最大の:
1 847.49 USD (171.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.79% (1 847.49 USD)
エクイティによる:
58.93% (1 128.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 299
GBPJPY 260
USDCAD 82
GBPUSD 64
EURCHF 52
AUDNZD 51
EURGBP 46
EURUSD 37
EURNZD 37
AUDUSD 34
NZDCHF 32
EURCAD 31
AUDCAD 26
GBPAUD 26
USDJPY 26
GBPNZD 24
NZDJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 16
GBPCAD 15
NZDUSD 14
GBPCHF 12
NZDCAD 12
EURAUD 11
AUDCHF 10
CADJPY 10
.USTECHCash 9
CHFJPY 8
CADCHF 7
AUDJPY 5
TSLA 5
NFLX 4
NVDA 3
BA 3
AAPL 2
PYPL 1
AMZN 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.2K
GBPJPY -1.2K
USDCAD -96
GBPUSD -20
EURCHF 18
AUDNZD -9
EURGBP 3
EURUSD 251
EURNZD 232
AUDUSD 87
NZDCHF 238
EURCAD -78
AUDCAD -73
GBPAUD 108
USDJPY -99
GBPNZD -22
NZDJPY -57
USDCHF 10
EURJPY -52
GBPCAD -10
NZDUSD -45
GBPCHF 26
NZDCAD -118
EURAUD -290
AUDCHF -115
CADJPY 25
.USTECHCash 11
CHFJPY 135
CADCHF 16
AUDJPY -80
TSLA 20
NFLX 26
NVDA 43
BA -67
AAPL 0
PYPL 0
AMZN 44
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -40K
USDCAD -15K
GBPUSD -3.9K
EURCHF 12K
AUDNZD -16K
EURGBP -3.4K
EURUSD 2K
EURNZD 3.4K
AUDUSD -2.1K
NZDCHF -6.4K
EURCAD -2.6K
AUDCAD -270
GBPAUD 167
USDJPY -3.3K
GBPNZD 345
NZDJPY -6.6K
USDCHF -434
EURJPY -9.8K
GBPCAD -628
NZDUSD -2.8K
GBPCHF 2.3K
NZDCAD -1.7K
EURAUD -4.3K
AUDCHF -1.6K
CADJPY 1.9K
.USTECHCash 1.3K
CHFJPY 3.5K
CADCHF 596
AUDJPY -3.4K
TSLA 2K
NFLX -2.2K
NVDA 533
BA -1.1K
AAPL 33
PYPL 0
AMZN 451
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +346.86 USD
最悪のトレード: -828 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +854.50 USD
最大連続損失: -135.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 02:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 03:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 16:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.08 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.08 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.18 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください